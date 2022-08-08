فيتوريا يطلب زيارة الأجهزة الفنية للأندية المصرية في مقرات التدريب

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 17:33

كتب : FilGoal

روي فيتوريا مع اتحاد الكرة المصري

طلب روي فيتوريا مدرب منتخب مصر زيارة الأجهزة الفنية لأندية الدوري المصري الممتاز في مقرات تدريباتهم.

ويرغب المدرب البرتغالي في التعرف عن قرب على ملاعب التدريبات وغرف تغيير الملابس وجميع التفاصيل المتعلقة بالتدريبات.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أنه يجري حاليا ترتيباته من أجل تنسيق زيارات فيتوريا للأندية خلال الأيام المقبلة، تبعا لارتباطات الأندية ومواعيد مبارياتها في الدوري والكأس.

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وتواجد فيتوريا الفترة الماضية في مدينة الإسكندرية لحضور عدد من المباريات والاجتماع مع المديرين الفنيين.

وحضر فيتوريا أربع مباريات في الإسكندرية منذ يوم الخميس الماضي.

كما اجتمع المدرب البرتغالي مع كل من عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد، ونونو ألميدا مدرب فاركو وأخيرا عبد الحميد بسيوني المدير الفني لسموحة على هامش الزيارة.

عقد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك للعمل على تنسيق الفترة الخاصة بتوقفات المنتخب خلال الموسم المقبل.

وقدّم عامر حسين خلال الجلسة شرحا تفصيليا لتوقفات المنتخب في الفترة الماضية والتي وصلت إلى 108 أيام.

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