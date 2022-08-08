في الجول يكشف عن القيمة المالية لانتقال سار من تشيلسي إلى موناكو

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 16:01

كتب : محمد عبد العظيم محمود ضياء

مالانج سار - تشيلسي

بات مالانج سار لاعب تشيلسي على بُعد خطوة من الانتقال رسميًا إلى موناكو الفرنسي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مُقرّب للاعب أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل مليون يورو.

كما تتضمن الصفقة خيار الشراء بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو.

ويخضع سار للفحص الطبي بالفعل في موناكو في انتظار الإعلان عن الصفقة.

المدافع الفرنسي صاحب الـ 23 عامًا بدأ مسيرته في نيس، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي عام 2020 بشكل مجاني.

ولعب سار معارًا إلى بورتو موسم 2020\2021 وخاض بقميصه 19 مباراة.

وعاد سار لـ تشيلسي الموسم الماضي وشارك في 21 مباراة مع البلوز.

وينحدر سار من أصول سنغالية، لكنه رفض تمثيل السنغال في وقتٍ سابق.

ومثّل سار الفئات العمرية الصغرى لمنتخبات فرنسا وصولا لمنتخب تحت 21 عامًا.

وسبق لـ موناكو ضم الياباني تاكومي مينامينو من ليفربول، والسويسري بريل إيمبولو من بوروسيا مونشنجلادباخ، والفرنسي توماس ديديلون من سيركل بروج.

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