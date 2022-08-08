مارسيليا يستعرض ورامسي يسجل وأرقام قياسية في ختام الجولة الأولى للدوري الفرنسي

فاز أوليمبيك مارسيليا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه ريمس بملعب فيلدروم بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ليحقق مارسيليا انطلاقة ناجحة تحت قيادة مديره الفني الكرواتي الجديد إيجور تودور الذي عوّض الأرجنتيني خورخي سامباولي.

وتمكن مارسيليا من احتلال المركز الثاني في الترتيب بعد حصده أول 3 نقاط بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب.

وشهدت الجولة الأولى في الدوري الفرنسي تسجيل 34 هدفًا إجمالًا، وهو أعلى عدد بالجولة الافتتاحية منذ موسم 1977\1978.

وتقدّم مارسيليا بعد مرور 13 دقيقة فقط بهدفٍ عكسي سجله البلجيكي فوت فايس في شباكه.

وضاعف البرتغالي نونو تافاريس القادم من أرسنال النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ليصير تافاريس أول مدافع يُسجل هدفًا في ظهوره الأول مع مارسيليا منذ "الرئيس" لوران بلان في أغسطس 1997.

في الشوط الثاني دفع تودور بمهاجمه الكولومبي الجديد لويس سواريز الذي احتاج 13 دقيقة فقط ليفتتح أهدافه بقميص زعماء الجنوب مسجلًا الهدف الثالث لـ مارسيليا.

لاعب آخر معار من أرسنال -بعد تافاريس- سجل في المباراة، وهو فلوريان بالوجان الذي قلّص الفارق لـ ريمس في الدقيقة 84.

لكن سواريز أكد انطلاقته الرائعة مع مارسيليا وسجل الهدف الرابع لـ مارسيليا في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي مباراة أخرى، فاز لوريان على مضيفه رين بهدف دون رد في ملعب رواجون بارك.

وسجل البلجيكي أرتور تياتي هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه رين بالدقيقة 65.

ويعد ذلك الفوز هو الأول لـ لوريان في أرض رين منذ موسم 2012\2013.

كما فاز مونبلييه على ضيفه تروا بنتيجة 3-2 في استاد دو لا موسون.

تيو سان لوس تقدّم لـ مونبلييه بعد مرور 3 دقائق، لكن فلوريان تاريدو تعادل لـ تروا من ركلة جزاء في الدقيقة 12.

الجنون تواصل عندما أعاد تيجي تيدي سافانييه مونبلييه للتقدم بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 15.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 17 عندما تعادل ظهير غينيا بيساو ماما بالدي لـ تروا.

قبل أن يعود سافانييه ويسجل هدف الفوز القاتل لـ مونبلييه في الدقيقة 81.

واكتسح ليل ضيفه أوكسير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب بيير ماوري.

بينجامين أندري افتتح التسجيل لـ ليل قبل مرور 60 ثانية على عمر اللقاء.

وضاعف الكندي جوناثان ديفيد النتيجة في الدقيقة الثالثة.

ليصير ليل أول فريق يسجل هدفين في أول 3 دقائق لمباراة بالدوري الفرنسي منذ نانت عام 1993.

ديفيد عاد وسجل الثالث لـ ليل في الدقيقة 39، قبل أن يكمل الجزائري أكيم زيدادكا الرباعية لـ ليل في الدقيقة 64.

فيما سجل جايتان شاربونييه هدف اللقاء الوحيد لـ أوكسير بالدقيقة 68.

وتغلّب لانس على بريست بنتيجة 3-2 فيم ملعب بولايرت ديليلي.

فلوريان سوتوكا كان بطل المشهد بشكل منفرد، فتقدّم في الدقيقة 28، ثم أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 33، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62، وأكمل الهاتريك في الدقيقة 65.

بريست حاول العودة، فسجل الجزائري حارس بلقبلة تقليص الفارق بالدقيقة 66، ثم سجل رومان دل كاستيلو هدفا ثانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 82 أشعل آخر الدقائق لكنه لم يكن كافيًا للعودة.

وتعادل تولوز أمام ضيفه نيس بهدف لكل طرف في الملعب البلدي.

الهولندي تيس دالينجا تقدم لـ تولوز بعد مرور 20 دقيقة، لكن الويلزي آرون رامسي سجل أول أهدافه مع فريقه الجديد نيس بالدقيقة 78.

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