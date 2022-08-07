في ليلة تكريم ألفيش وتسجيل ليفاندوفسكي.. برشلونة يكتسح بوماس في كأس جوان جامبر

توج برشلونة بكأس جوان جامبر، بفوزه على بوماس المكسيكي بستة أهداف دون رد في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وسجل أهداف برشلونة: روبيرت ليفاندوفسكي، وبيدري (مرتين)، وعثمان ديمبيلي، وبيير إيمريك أوباميانج، وفرينكي دي يونج.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا تجاوز 83 ألفًا في أول مباراة على ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد تغيير اسمه لأسباب دعائية.

وقدّم برشلونة صفقاته الجديدة، لكن غاب الدنماركي أندرياس كريستينسن الذي عانى من آلام في العنق.

ودفع المدرب تشافي هيرنانديز بـ سيرجي روبيرتو في مركز الظهير الأيمن، كما عوّل على أليكس بالدي كظهير أيسر، والثلاثي: رافينيا وديمبيلي وليفاندوفسكي في خط الهجوم.

📋ليفاندوفيسكي ورافينيا وديمبيلي يقودون هجوم برشلونة أمام بوماس في كأس خوان جامبر 🔴🔵 pic.twitter.com/fFKJbBT9Wr — FilGoal (@FilGoal) August 7, 2022

في المقابل، كان الاسم الأبرز في صفوف بوماس هو البرازيلي داني ألفيش الذي يعود لـ سبوتيافي كامب نو بعد أسابيع من مغادرة النادي.

وكُرم ألفيش قبل انطلاق المباراة وداعب زملاءه السابقين بعد نهاية عقده مع برشلونة.

🏠Back To Home Again برشلونة يُكرم داني ألفيش قبل انطلاق مباراة كأس جامبر بين برشلونة وبوماس🔴🔵pic.twitter.com/jnLlBjaf6e — FilGoal (@FilGoal) August 7, 2022

ليفا أخيرًا

بعد انتظار طوال فترة الإعداد، تذوق ليفاندوفسكي طعم الشباك أخيرًا بقميص برشلونة.

المهاجم البولندي احتاج 3 دقائق فقط ليفتتح التسجيل مسجلًا هدفه الأول مع برشلونة منذ انضمامه إليه قادمًا من بايرن ميونيخ.

وتلقى ليفاندوفسكي تمريرة جميلة من بيدري، ليراوغ حارس المرمى ويسجل الهدف الأول ببراعة.

من خرم أبرة🪡 جوووول.. ليفاندوفيسكي يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة بهدف رائع في مرمى بوماس.pic.twitter.com/wb9Qn4vwKI — FilGoal (@FilGoal) August 7, 2022

ليفاندوفسكي تحرر من ضغط التسجيل، فبدأ في صناعة الأهداف، وقد فعلها مرتين بشكل رائع لـ بيدري بالتحديد في الدقيقتين 5 و19، ولاعب الوسط الإسباني لم يرفض الهدية.

بين الهدفين كان ديمبيلي قد استغل عرضية رافينيا وسجل هدف برشلونة الثالث.

في الشوط الثاني سجل الجابوني البديل أوباميانج الهدف الخامس، قبل أن يختتم البديل الآخر دي يونج الأهداف في الدقيقة 84 بينما تحوم الشكوك حول استمراره مع البلاوجرانا.

لقب عاشر على التوالي

وفاز برشلونة بلقبه العاشر على التوالي في كأس جوان جامبر، إذ لم يخسر اللقب منذ سقوطه أمام سامبدوريا في نسخة 2012.

⏰3' برشلونة 1-0 بوماس ⏰5' برشلونة 2-0 بوماس ⏰10'برشلونة 3-0 بوماس ⏰19'برشلونة 4-0 بوماس ⏰49'برشلونة 5-0 بوماس ⏰84'برشلونة 6-0 بوماس برشلونة يعلن استعداده للموسم الجديد بسداسية في مرمى بوماس ويحقق كأس خوان جامبر🔴🔵🏆 pic.twitter.com/duDreNecvN — FilGoal (@FilGoal) August 7, 2022

ورفع برشلونة رصيده إلى 44 لقبًا في البطولة التي انطلقت لأول مرة عام 1966.

وكان برشلونة قد اتفق مع روما على مواجهته في كأس جوان جامبر، لكن النادي الإيطالي تراجع مما دفع إدارة برشلونة للإعلان عن نيتها التصعيد قضائيًا ضد الفريق العاصمي.

ويعد جامبر هو مؤسس برشلونة ولاعب سابق في النادي، وهو سبب ارتداء النادي اللونين الأحمر والأزرق على غرار بازل السويسري.















































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