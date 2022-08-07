الأول لغريب والثاني لزياد.. شابا الأهلي يسجلان أمام الاتحاد في الدوري
الأحد، 07 أغسطس 2022 - 21:57
كتب : FilGoal
أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 29 من الدوري المصري متقدما بهدفين دون رد.
ويلعب الرباعي الشاب زياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف وأحمد سيد غريب في التشكيل الأساسي للأهلي.
وسجل أحمد سيد غريب هدف الأهلي الأول في الدقيقة 35 بعد تمريرة من كريم فؤاد.
الهدف هو الأول لغريب في الدوري مع الأهلي والثاني في جميع المسابقات بعد هدفه أمام الإسماعيلي في كأس الرابطة.
ووقع زياد طارق على الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد مراوغة وتسديدى رائعة يمين محمد عبد المنصف.
الهدف هو الثاني لزياد مع الأهلي في الدوري بعد هدفه الأول أمام مصر للمقاصة.
ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة قبل مواجهة اليوم أمام الاتحاد.
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