ليفاندوفسكي يسجل أول أهدافه مع برشلونة ويرد الهدية إلى بيدري مرتين

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفه الأول بقميص برشلونة في المباراة الودية أمام بوماس المكسيكي.

جاء ذلك في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة حاسمة من بيدري.

وسريعا رد ليفاندوفسكي الهدية إلى بيدري، ليصنع له الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة العاشرة كان الهدف الوحيد الذي لا علاقة للبولندي به، حيث سجل عثمان ديمبيلي من تمريرة رافينيا.

ثم في الدقيقة 19 صنع ليفاندوفسكي مرة أخرى لـ بيدري، الذي سجل الهدف الرابع.

وانضم روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة قادما من بايرن ميونيخ في صفقة قدرت بـ 45 مليون يورو.

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El primer ⚽ de @lewy_official como azulgrana en el Spotify Camp Nou 😍 pic.twitter.com/pQYu9AoqsA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 7, 2022

وجاء المهاجم البولندي ضمن 5 صفقات أجراها النادي الكتالوني في الصيف، هم رافينيا من ليدز يونايتد، وفرانك كيسي من ميلان، وأندرياس كريستنسن من تشيلسي، وجول كوندي من إشبيلية.

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