تشكيل الأهلي - سيد غريب ومحمد أشرف أساسيان أمام الاتحاد السكندري

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 20:07

كتب : حسام نور الدين

زياد طارق - الأهلي - الجونة

دفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بمجموعة من اللاعبين الشباب في تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ29 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

ويشارك الظهير الأيسر محمد أشرف والمهاجم أحمد سيد غريب في التشكيل الأساسي.

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بالإضافة إلى الثنائي محمد فخري وزياد طارق.

كما يحرس علي لطفي مرمى الفريق الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد أشرف

الوسط: أليو ديانج – محمد فخري – محمد محمود

الهجوم: أحمد سيد غريب – زياد طارق

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – حسام حسن – صلاح محسن – لويس ميكيسوني – محمد هاني – محمد خليفة نصير – محمد حمدي علي – ميدو نبيل – بيرسي تاو

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.

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