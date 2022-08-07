تشكيل الاتحاد - عبد المنصف يعود لحراسة المرمى أمام الأهلي.. وغياب مابولولو

عاد محمد عبد المنصف لحراسة مرمى الاتحاد السكندري من جديد في مباراة فريقه أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ29 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

وغاب عبد المنصف عن حراسة مرمى الاتحاد في المباريات السابقة، وشارك بدلا منه أحمد يحيى وصبحي وسليمان.

ويغيب المهاجم مابولولو عن الاتحاد بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانة – عبد الله نصيب - صبري رحيل

الوسط: مروان عطية – سعيدو سيمبوري – ساليفو مورو

الهجوم: أحمد عادل – بنجامين بواتينج – إبراهيم حسن

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.

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