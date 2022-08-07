تشكيل الاتحاد - عبد المنصف يعود لحراسة المرمى أمام الأهلي.. وغياب مابولولو

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 20:01

كتب : هاني العوضي

محمد عبد المنصف - الاتحاد السكندري - الأهلي

عاد محمد عبد المنصف لحراسة مرمى الاتحاد السكندري من جديد في مباراة فريقه أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ29 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

وغاب عبد المنصف عن حراسة مرمى الاتحاد في المباريات السابقة، وشارك بدلا منه أحمد يحيى وصبحي وسليمان.

أخبار متعلقة
كلاتنبرج يصل إلى القاهرة لبدء عمله مع الاتحاد المصري المباراة الثالثة.. إبراهيم نور الدين يدير لقاء الاتحاد والأهلي قائمة الاتحاد – النحاس يضم 21 لاعبا.. وغياب مابولولو والغندور أمام الأهلي

ويغيب المهاجم مابولولو عن الاتحاد بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانة – عبد الله نصيب - صبري رحيل

الوسط: مروان عطية – سعيدو سيمبوري – ساليفو مورو

الهجوم: أحمد عادل – بنجامين بواتينج – إبراهيم حسن

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.

اقرأ أيضا:

مصطفى محمد يسجل مشاركته الأولى في الدوري الفرنسي

مانشستر يونايتد يسقط في افتتاح الدوري الإنجليزي

كاف يدين تصريحات رئيس نابولي

الإعلان عن المدير الفني للمنتخب الأولمبي رسميا

إيسكو ينضم إلى أحد كبار إسبانيا

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (0) - (1) الأهلي.. غريب يسجل تحديد موعد قرعة الأدوار التمهيدية في إفريقيا.. وموقف الزمالك تشكيل الأهلي - سيد غريب ومحمد أشرف أساسيان أمام الاتحاد السكندري ريمونتادا أمام غانا تقود مصر إلى كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية مران الزمالك - تعليمات خاصة لعبد الشافي.. وجلسة مع ثنائي الدفاع بقيادة ميكالي.. تعرف على الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك أمام المقاصة السقا: فيوتشر يحسم قائمته الإفريقية اليوم.. وموقف لاشين وحقيقة عروض رفعت وعاطف
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي يسجل أول أهدافه مع برشلونة ويرد الهدية إلى بيدري مرتين 39 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: هالاند رد على الجميع بعد أداء مباراة ليفربول.. وأحببت ثقته في تنفيذ ركلة الجزاء 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (0) - (1) الأهلي.. غريب يسجل 58 دقيقة | الكرة المصرية
تحديد موعد قرعة الأدوار التمهيدية في إفريقيا.. وموقف الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
موراتا يدمر فريقه السابق.. أتليتكو يكتسح يوفنتوس وديا ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العرب للشباب - صلاح باشا يسجل للمرة الثالثة على التوالي مع مصر ساعة | منتخب مصر
تشكيل الأهلي - سيد غريب ومحمد أشرف أساسيان أمام الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الاتحاد - عبد المنصف يعود لحراسة المرمى أمام الأهلي.. وغياب مابولولو ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة