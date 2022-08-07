عودة غير موفقة للدوري الألماني.. شالكه يسقط بثلاثية أمام كولن

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

مايا يوشيدا - شالكه

خسر شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام مضيفه كولن في ملعب راين إنرجي شتاديون، بالجولة الأولى من الدوري الألماني.

وعاد شالكه للظهر في الدوري الألماني الممتاز بعد تواجده في القسم الثاني الموسم الماضي.

البداية جاءت موفقة عندما سجل رودريجو زالازار هدف التقدم لـ شالكه بالدقيقة العاشرة.

لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو لـ 3 دقائق، تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

المصائب تواصلت على شالكه، إذ اضطر لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد دومينيك دريكسلر مستعينًا بتقنية الفيديو مجددًا.

في الشوط الثاني جاءت الأهداف بداية من الدقيقة 49 عندما تقدّم لوكا كيليان لـ كولن.

بعدها ضاعف فلوريان كاينتس النتيجة لأصحاب الأرض بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 62.

شالكه حاول العودة وقلّص الفارق في الدقيقة 76 عن طريق ماريوس بوتلر.

لكن ديان ليوبيتشيتش قتل المباراة وسجل الثالث لـ كولن قبل 10 دقائق على النهاية.

وشهدت المباراة تسديد كولن 32 كرة على مرمى شالكه، وهو رقم قياسي في الجولة الأولى للدوري الألماني منذ موسم 2004\2005 على الأقل.

وفي مباراة أخرى، تعادل لايبزج أمام مضيفه شتوتجارت بهدف لكل طرف في ملعب مرسيدس بنتس أرينا.

الفرنسي المتألق كريستوفر نكونكو تقدّم مبكرًا لـ لايبزج بعد مرور 8 دقائق بهدفٍ من صناعة الإسباني داني أولمو.

ليرد عليه مواطنه ناويرو أحمادا في الدقيقة 31 بهدف التعادل.

وبالتالي تقاسم الفريقان نقاط أول مباراة، وتعثر لايبزج مبكرا منذ الجولة الأولى.

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