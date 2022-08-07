لماذا بدأ مانشستر بلا مهاجم في غياب رونالدو؟ تين هاج يجيب عقب الخسارة

فسر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد قراره بإشراك كريستيان إريكسن أساسيا في خطة لا تتضمن رأس حربة صريح، بعد خسارة الفريق أمام برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حين كان المهاجم متاحا كنت سأشركه".

وأصيب أنتوني مارسيال قبل انطلاق الموسم، فيما تأخر كريستيانو رونالدو في العودة.

وأوضح تين هاج "كريستيانو رونالدو لم يتدرب بما فيه الكفاية ليلعب 90 دقيقة ولذلك لم يبدأ".

وتابع "أعتقد أن إريكسن يمكنه اللعب في عدة مراكز لأننا لم نملك رقم 9 المعتاد. أعرفه في أياكس منذ وقت طويل ولعب كمهاجم. أردت أن أبقي جادون سانشو وماركوس راشفورد على الأطراف".

وواصل "أيضا كريستيان إريكسن هو الأفضل في الوسط وهذه كانت الفكرة حين يتراجع للوراء بين الخطوط".

وتعرض بعض اللاعبين لصافرات الاستهجان خلال المباراة، وعن ذلك قال تين هاج: "يمكنني أن أتفهم ذلك بعد العام الماضي ولكن هذا الأمر لم يكن ضروريا. إنهم لاعبون جيدون وأثبتوا ذلك في الماضي وسيكررون ذلك في المستقبل".

وأوضح "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد ثم تراجعنا وفقدنا الثقة وارتكبنا الأخطاء فعاقبنا الخصم".

أما بالحديث عن أنباء التعاقد مع ماركو أرنوتوفيتش قال تين هاج: "لا أتحدث عن الأسماء. خلال الموسم الماضي ارتبط 250 لاعبا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد".

وسجل باسكال جروس هدفي برايتون، فيما تقلص الفارق بفعل هدف عكسي سجله جاري مكاليستر.

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