تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم في ختام الاستعدادات ضد ألفيش

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة بوماس المكسيكي في ختام الاستعدادات للموسم الجديد.

وشهد التشكيل مشاركة روبرت ليفاندوفسكي القادم من بايرن ميونيخ، ورافينيا الوافد من ليدز يونايتد، من أصل 5 صفقات في الصيف.

ويتواجد الثلاثي فرانك كيسي الوافد من ميلان وأندرياس كريستنسن القادم من تشيلسي وجول كوندي القادم من إشبيلية على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبرتو - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - بيدري

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - إيناكي بينيا - أنسو فاتي - نيكو - أندرياس كريستنسن - ميرالم بيانيتش - بيير إيميريك أوباميانج - جوردي ألبا - فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - جول كوندي - ممفيس ديباي - عبد الصمد الزلزولي - بابلو توري - أرناو تيناس.

ويلعب برشلونة ضد نجمه السابق داني ألفيش، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم، لينتقل إلى بوماس.

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