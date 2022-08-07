مران الزمالك - تعليمات خاصة لعبد الشافي.. وجلسة مع ثنائي الدفاع

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد استعدادا لمباراة مصر المقاصة المقبلة في الدوري.

وطالب فيريرا اللاعبين بالتركيز الشديد وشدد على ضرورة الفوز في اللقاء المقبل وعدم النظر إلى نتائج المباريات الأخيرة، وحذر من الاستهتار بالفريق المنافس.

وكان فيريرا قد منح اللاعبين راحة أمس السبت من التدريبات بعد الفوز على الجونة برباعية مقابل هدف.

وعقد فيريرا جلسة مطولة مع محمود حمدي “الونش” وحسام عبد المجيد ثنائي دفاع الأبيض على هامش مران اليوم.

وأشاد المدير الفني بأداء الثنائي في الفترة الماضية وحرص على توجيه بعض التعليمات الفنية لهما قبل المباريات المتبقية للفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثنائي فقرة تأهيلية خاصة بدون الكرة عقب انتهاء الجلسة، ضمن البرنامج الموضوع لهما خلال مران اليوم من الجهاز الفني للفريق.

وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة الجونة بصورة أساسية تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران اليوم.

واكتفت هذه المجموعة بأداء تدريبات تأهيلية بالكرة وبدونها، وخوض بعض التدريبات الاستشفائية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لمحمد عبدالشافي الظهير الأيسر للأبيض خلال مران اليوم وتحدث مع عبدالشافي حول عدد من المهام الدفاعية والهجومية، وشرح له بعض الجوانب المطلوب تنفيذها خلال المران.

وخاض عمر السعيد وأيمن حفني فقرة تأهيلية إضافية، على هامش مران اليوم الأحد وشهدت مجموعة من التدريبات التأهيلية وسباقات السرعة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، لتجهيز الثنائي للمباريات المقبلة.

وفي النهاية، خاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية شهدت التدريب على عدد من الجوانب الخططية.

ويخوض الفريق تدريبه الختامي غدا الإثنين على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا للمباراة المرتقبة.