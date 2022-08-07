بمشاركة حجازي وطارق حامد.. اتحاد جدة يتجاوز سالزبورج وديا

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - سالزبورج

فاز اتحاد جدة على سالزبورج النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ودية في المعسكر الإعدادي بالنمسا.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد بشكلٍ أساسي في صفوف اتحاد جدة.

وتقدّم الاتحاد بواسطة رومارينيو بعد مرور 4 دقائق فقط مستغلًا خطأ دفاعي.

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لكن سالزبورج تعادل بحلول الدقيقة 21، قبل أن يسترجع الاتحاد الأسبقية سريعا في الدقيقة 27 برأسية أحمد شراحيلي.

النتيجة اتسعت بهدفٍ ثالث للفريق السعودية عن طريق البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 32.

في الشوط الثاني أضاف هارون كمارا الرابع في الدقيقة 58 بضربة رأسية.

وكان اتحاد جدة قد تغلب على لوزيرن السويسري بهدف دون رد في المباراة الودية السابقة.

ويلعب الاتحاد مباراته الودية المقبلة أمام الوحدة الإماراتي يوم الجمعة.

ويفتتح الاتحاد مبارياته في الدوري السعودي الممتاز يوم 26 أغسطس الجاري بمواجهة العدالة.

ويخوض طارق حامد موسمه الأول مع اتحاد جدة بعد انتقاله إليه في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع الزمالك.

كما يقضي حجازي موسمه الثالث في دفاع اتحاد جدة مع الفريق السعودي.

وأنهى الاتحاد الدوري السعودي في المركز الثاني بالموسم الماضي.

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