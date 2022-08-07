لا جازيتا ديلو سبورت: لاعب ميلان يختار تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ياسين عدلي لاعب ميلان حسم مستقبله الدولي نهائيا.

وأوضح تقرير الجريدة الإيطالية أن عدلي اختار تمثيل منتخب الجزائر وقال لا لمنتخب فرنسا.

وأضاف التقرير أن جمال بلماضي مدرب الجزائر نجح في إقناع البالغ من العمر 21 عاما باللعب لمحاربي الصحراء.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن عدلي طلب استخراج جواز سفر جزائري من القنصلية الجزائرية بباريس من أجل اللحاق بمعسكر الخضر المقبل.

وكان ياسين عدلي قد بدأ مسيرته في باريس سان جيرمان لينتقل بعدها إلى بوردو ومنه إلى صفوف ميلان.

من هو الذي شبهوه مبكراً بالأسطورة زين الدين زيدان؟

أتم ياسين عدلي عامه الـ21 في الشهر الماضي، ويجيد اللعب بالعديد من الأدوار المتعلقة بصناعة اللعب في خط الوسط.

يعني هذا بالنسبة لفريق ميلان خيارا إضافيا مع الجزائري إسماعيل بن ناصر وبراهيم دياز الوافد من ريال مدريد في خطة المدرب ستيفانو بيولي (4-2-3-1).

وكان بوردو قد تعاقد مع عدلي من باريس سان جيرمان في يناير 2019 مقابل 5.5 مليون يورو، واسمه الأوسط هو "زين الدين"، ما فتح الباب للمقارنة مع أسطورة فرنسا ومدرب ريال مدريد السابق.

ولكن عدلي بعيد عن زيدان على الصعيد التهديفي، حيث سجل فقط هدفين وصنع 5 في 35 مشاركة بالدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي.

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