تشكيل مانشستر سيتي - فودين وجوندوجان أساسيان أمام وست هام.. وهالاند يقود الهجوم

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي وليفربول – كأس الدرع الخيرية

أجرى بيب جوارديولا تغييران على تشكيل مانشستر سيتي الأساسي أمام وست هام في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي عن تشكيل كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول.

ويبدأ جوارديولا بكل من فيل فودين وإيكاي جوندوجان بدلا من رياض محرز وبيرناردو سيلفا.

ويقود إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي أمام وست هام في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر- روبن دياز- ناثان أكي- جواو كانسيلو

الوسط: رودريجو- إيكاي جوندوجان - فيل فودين - كيفن دي بروين

الهجوم: إرلينج هالاند- جاك جريليش

وكان مانشستر سيتي هو حامل لقب نسخة الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

وتعادل الفريقان في آخر مواجهة بينهما والتي أقيمت بالجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي بهدفين لكل منهما.

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