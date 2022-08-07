كلوب: أنا سعيد بالعقاب الذي تلقيناه أمام فولام

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 12:47

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه تلقى العقاب الذي يستحقه أمام فولام بسبب الأداء السيئ الذي قدمه.

وتعادل ليفربول مع مضيفه فولام يوم السبت بهدفين لكل منهما في ملعب كرافينج كوتاج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نقطة التعادل هي أفضل ما في هذه المباراة. أعلم أنه كان من الممكن أن نحقق الفوز".

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وأضاف "في الحقيقة أنا سعيد بالعقاب الذي تلقيناه بخسارة نقطتين أمام فولام، ربما يرى لاعبو فولام أنهم خسروا نقطتين، ولكن هذه هي كرة القدم".

وتابع المدرب الألماني "لقد خلقنا عدة فرص أمام فولام، ولكن التمريرات الأخيرة لم تكن دقيقة كما ينبغي".

وواصل "بالطبع كنت أتمنى أن نحقق الفوز، ولكن أكثر ما كنت أتمنى رؤيته هو أداء جيد، وهذا لم يحدث. أنا المسؤول عن إيجاد السبب وراء ظهورنا بمستوى رائع في مباراة السبت الماضي أمام مانشستر سيتي وظهورنا بمستوى مغاير كليا ضد فولام".

وأكمل "يمكن تلخيص مباراة فولام في أننا قدمنا أداءً سيئًا وخرجنا بنقطة التعادل. هذا ليس الأداء الذي يجب علينا أن نقدمه في كل مباراة، وهذا هو سبب انزعاجي الشديد".

وأشاد كلوب بلاعبه الجديد داروين نونيز الذي دخل كبديل وسجل هدفا وصنع الآخر لزميله محمد صلاح.

وأوضح "لقد سجل هدفًا جميلًا، وكان بوسعه أن يسجل هدفًا آخر أو ربما هدفين. إنه يتمركز بشكل جيد، وعلينا أن نستغل هذه الميزة".

وافتتح أليكساندر ميتروفيتش أهداف المباراة برأسية قوية في الدقيقة 32.

وأدرك داروين نونيز التعادل من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 72 سجل ميتروفيتش هدفا ثانيا له ولفريقه من ركلة جزاء.

لكن أدرك صلاح التعادل في الدقيقة 81 بعد صناعة من نونيز نفسه.

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