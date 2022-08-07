تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 11:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فولام وليفربول

واصل محمد صلاح نجم ليفربول هوايته بالتسجيل في المباريات الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي، وذلك حين واجه فولام، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الأولى للدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 2-2، إذ سجل هدفا وصنع مثله.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فولام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.3 درجة من عشرة.

صلاح كان أفضل لاعبي ليفربول، والأقرب له هو لويس دياز، فوصل متوسط تقييمه لـ6 درجات من عشرة.

ملك الأرقام القياسية

تسجيل صلاح لهدف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي هو أمر يحدث للموسم السادس على التوالي وهو أول لاعب في التاريخ يحقق ذلك الرقم في البريميرليج.

وكان صلاح بالفعل أول لاعب خلال الموسم الماضي يسجل في افتتاح الموسم لخمس مرات متتالية.

وخلال تلك المواسم الست سجل صلاح ثمانية أهداف في الجولة الأولى من المسابقة.

وعادل صلاح بذلك أرقام الثلاثي آلان شيرار (نيوكاسل) وواين روني (مانشستر يونايتد) وفرانك لامبارد (تشيلسي) بتسجيل ثمانية أهداف في الجولة الأولى من المسابقة.

بدأ السباق مبكرا

وافتتح قائد منتخب مصر رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليبدأ رحلة الدفاع على جائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة.

ورفع صلاح من الأهداف في الموسم الجديد إلى هدفين، إذ سجل هدفا في شباك مانشستر سيتي بمباراة الدرع الخيرية.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 255 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 157 هدفا وأرسل 64 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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