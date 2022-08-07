في الجول يكشف - هل يشارك الزمالك في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا؟

سيشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل، ولكن من أي نقطة انطلاق؟ الدور التمهيدي أم دور الـ 32؟ الأمر لا يزال معلقا بحسب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال مصدر من "كاف" في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لدينا 58 فريقا يشاركون في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "لذلك قررنا أن يكون عدد المشاركين في الدور التمهيدي 52 فريقا، وبناء عليه قررت إدارة المسابقات إعفاء 6 أندية من المشاركة في هذا الدور".

وأوضح "هذه الأندية هم الأهلي والوداد والترجي والرجاء وماميلودي صنداونز بناء على نقاط التصنيف لنتائج آخر 5 سنوات، ويتبقى فريق سادس يجب أن يتم إعفاؤه".

وتابع "الزمالك و مازيمبي متساويان في عدد النقاط، ولكل منهما 43 نقطة في المركز السابع، بينما يحتل نهضة بركان المركز الخامس، ولكنه لا يشارك في دوري أبطال إفريقيا".

واختتم المصدر "خلال الساعات المقبلة ستختار إدارة المسابقات فريقا من الزمالك ومازيمبي لإعفائه من الدور التمهيدي، وستلعب الفرق الستة المعفية في دور الـ 32 مع الـ 26 المتأهلين من الدور التمهيدي".

وفي هذه الأعوام الخمسة الأخيرة، بلغ الأهلي النهائي 4 مرات وفاز بالبطولة مرتين، فيما بلغ الوداد النهائي مرتين وفاز به مرة، ووصل الترجي إلى النهائي مرتين وفاز بهما، وهؤلاء الثلاثة هم أبطال آخر 5 نسخ بين الفرق التي لن تشارك في الدور التمهيدي.

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