خلفا لـ كوبر.. ديسابر مدربا للكونغو الديمقراطية

أعلن اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم تعيين سيباستيان ديسابر مدربا لمنتخب الكونغو الأول.

ولم يتم الإعلان عن مدة العقد بين ديسابر والاتحاد الكونغولي.

ويأتي المدرب صاحب الـ 47 عاما خلفا لهيكتور كوبر مدرب الكوغنو السابق والذي رحل بعد تصفيات كأس العالم 2022.

وكان كوبر قد قاد الكونغو الديمقراطية للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 ولكنه هزم أمام المغرب.

وسبق لديسابر أن تولى الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري، كما سبق له تولي مسؤولية تدريب الوداد المغربي ومنتخب أوغندا.

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