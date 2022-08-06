الملك يواصل هوايته.. صلاح يصنع ويسجل لينقذ ليفربول أمام فولام

السبت، 06 أغسطس 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فولام وليفربول

واصل محمد صلاح هوايته في تسجيل الأهداف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ولم يكتف بذلك بل وصنع أيضا، لكن ذلك لم يكن كافيا لانتصار ليفربول.

وتعادل ليفربول مع مضيفه فولام اليوم السبت في ملعب كرافين كوتاج إيجابيا بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وحصد كل فريق بذلك نقطة في بداية مشواره في الموسم.

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افتتح أليكساندرو ميتروفيتش أهداف المباراة برأسية قوية في الدقيقة 32.

وأدرك داروين نونيز التعادل من صناعة صلاح في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 72 سجل ميتروفيتش هدفا ثانيا له ولفريقه من ركلة جزاء.

لكن أدرك صلاح التعادل في الدقيقة 81 بعد صناعة من نونيز نفسه.

الملك يواصل هوايته

تسجيل صلاح لهدف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي هو أمر يحدث للموسم السادس على التوالي وهو أول لاعب في التاريخ يحقق ذلك الرقم في البريميرليج.

وكان صلاح بالفعل أول لاعب خلال الموسم الماضي يسجل في افتتاح الموسم لخمس مرات متتالية.

وخلال تلك المواسم الست سجل صلاح ثمانية أهداف في الجولة الأولى من المسابقة.

وعادل صلاح بذلك أرقام الثلاثي آلان شيرار (نيوكاسل) وواين روني (مانشستر يونايتد) وفرانك لامبارد (تشيلسي) بتسجيل ثمانية أهداف في الجولة الأولى من المسابقة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط وسيطرة من قبل فولام لكنه لم يشكل الكثير من الخطورة على مرمى أليسون بيكر.

وسجل لويس دياز هدفا تم إلغائه بداعي التسلل على زميله أندرو روبرتسون قبل وصول الكرة للاعب ليفربول.

وسدد صلاح كرة برأسية لكنها مرت لخارج الملعب.

وكاد أندرياس بيريرا يسجل هدفا لفولام من ركلة ركنية بعدما سدد الكرة مباشرة على المرمى لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 33 أرسل تيتي عرضية قابلها ميتروفيتش برأسية قوية سكنت الشباك ليعلن تقدم فولام.

وأرسل روبرتسون عرضية زاحفة لم تجد من يتابعها لتضيع فرصة هدف محقق على ليفربول.

وكاد لويس دياز يدرك التعادل لكن تسديدته ارتطمت في العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني كاد فولام يقتل المباراة بعدما سدد كيبانو كرة قوية ارتطمت في القائم الأيمن.

وكاد نونيز يسجل هدفا رائعا بالكعب بعد عرضية من صلاح لكن الحارس تصدى له في الدقيقة 62.

وما هي إلا دقيقتين فقط وتكررت اللعبة مجددا وسجل نونيز بنفس الطريقة بالكعب بعد عرضية من صلاح ليدرك التعادل للريدز.

وحصل ميتروفيتش على ركلة جزاء بعدما راوغ فيرجيل فان دايك وأسقطه المدافع الهولندي أرضا.

وحول ميتروفيتش ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 72 ليعلن عن تقدم فولام.

لكن في الدقيقة 82 أدرك صلاح التعادل بعد عرضية من أرنولد قابلها نونيز بتمريرة للملك المصري الذي سددها في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وكاد جوردان هندرسون يقتل فولام بهدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع لكن تسديدته ارتطمت في العارضة.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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