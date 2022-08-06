في ظهور مرموش الأول.. فولفسبورج يتعادل مع فيردر بريمن

تعادل فولفسبورج على يد ضيفه فيردر بريمن بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فولكسفاجن" ضمن منافسات الأسبوع الأول للدوري الألماني.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش جناح فولفسبورج بصفة أساسية، بعد عودته من إعارته في الموسم الماضي إلى صفوف شتوتجارت.

تقدم لوكاس نميتشا في الدقيقة 11 لصاحب الأرض، فيما تعادل نيكلاس فولكروج في الدقيقة 21، وقلب ليوناردو بيتنكورت التقدم لصالح فيردر بريمن في الدقيقة 23.

وخرج مرموش في الدقيقة 67، حيث حل جيان لوكا فالدشميدت بدلا منه.

أما هدف تعادل فولفسبورج فأتى في الدقيقة 84 بواسطة جوشوا جيلافوجي.

ولمس مرموش الكرة 44 مرة، وأرسل عرضية واحدة لم يتابعها أي من زملائه.

وأكمل مرموش 17 تمريرة صحيحة من 26، بنسبة دقة 65%.

وحاول مرموش المراوغة 4 مرات، نجح في اثنتين، فيما تحصل على 4 مخالفات، وفاز بـ 7 صراعات أرضية من 13، وصراعين هوائيين من أصل 7.

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