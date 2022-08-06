ماذا قدم صلاح في مباراته الأولى من الدوري الإنجليزي ضد فولام
السبت، 06 أغسطس 2022 - 16:22
كتب : FilGoal
تعادل ليفربول مع مضيفه فولام اليوم السبت في ملعب كرافين كوتاج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في مباراة شهدت تألق محمد صلاح.
فماذا قدم صلاح في المباراة؟
شارك في المباراة بأكملها.
سجل هدفا
لم يصنع
الهدف الأول الذي سجله داروين نوينز احتسب في البداية من صناعة صلاح، لكن وفقا لموقع البريميرليج الرسمي فقد تم إلغائه بعدما لمست عرضيته قدم مدافع فولام وغيرت الكرة تجاهها.
سدد مرة واحدة على المرمى جاء منها هدفه
سدد مرة أخرى خارج المرمى
راوغ 5 مرات ونجح في مرواغتين
لمس الكرة 50 مرة
دقة تمريراته 70%
قام بتمريرة مفتاحية
أرسل عرضيتين بينهما واحدة ناجحة
وقع في التسلل مرتين
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