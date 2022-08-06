ماذا قدم صلاح في مباراته الأولى من الدوري الإنجليزي ضد فولام

تعادل ليفربول مع مضيفه فولام اليوم السبت في ملعب كرافين كوتاج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في مباراة شهدت تألق محمد صلاح.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

فماذا قدم صلاح في المباراة؟

شارك في المباراة بأكملها.

سجل هدفا

لم يصنع

الهدف الأول الذي سجله داروين نوينز احتسب في البداية من صناعة صلاح، لكن وفقا لموقع البريميرليج الرسمي فقد تم إلغائه بعدما لمست عرضيته قدم مدافع فولام وغيرت الكرة تجاهها.

سدد مرة واحدة على المرمى جاء منها هدفه

سدد مرة أخرى خارج المرمى

راوغ 5 مرات ونجح في مرواغتين

لمس الكرة 50 مرة

دقة تمريراته 70%

قام بتمريرة مفتاحية

أرسل عرضيتين بينهما واحدة ناجحة

وقع في التسلل مرتين



































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