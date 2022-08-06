وزارة الرياضة تفتح تحقيقا حول هروب لاعب منتخب المصارعة تحت 17 سنة في إيطاليا

السبت، 06 أغسطس 2022 - 17:51

كتب : أحمد الخولي

وزارة الشباب والرياضة المصرية

أعلنت وزارة الرياضة المصرية اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تنسيقا مع السفارة المصرية بـ إيطاليا والاتحادات المصري والإفريقي والدولي للمصارعة بعد ورود أنباء عن هروب محمد عصام فتحي لاعب المنتخب المصري للمصارعة تحت 17 عاما.

ويشارك المنتخب المصري في معسكر الاتحاد الدولي للمصارعة المقام بإيطاليا.

وجاء بيان وزارة الرياضة:

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فور ورود أنباء عن هروب اللاعب محمد عصام فتحي لاعب المنتخب المصري للمصارعة تحت 17 سنة أثناء مشاركته في معسكر الاتحاد الدولي للمصارعة المقام بإيطاليا قامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق والتواصل مع السفارة المصرية بإيطاليا وكذلك مع الاتحادات المصري والافريقي والدولي للمصارعة لاستبيان كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بالواقعة والتي تبين من خلالها مغادرة اللاعب مقر إقامة البعثة وتركه لجواز سفره وكافة متعلقاته والموجود حالياً في حوزة لجنة الإشراف من الاتحاد المصري للمصارعة فضلاً عن تكليف الاتحاد المصري للمصارعة بموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي عن الواقعة والمتابعة مع الاتحادين الافريقي والدولي.

وفى سياق متصل بدأت اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد تحقيقاتها الموسعة للوصول إلى كافة الملابسات واستبيان الحقائق الخاصة بمدى اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة والضمانات المتعلقة بالحفاظ على البعثة وأعضائها سواء ما يتعلق منها بإجراءات السفر والإقامة والمشاركة بالبطولة ومن ثم ضمان سلامة عودة اللاعبين.

وقد تم إبلاغ جميع الجهات الرسمية باختفاء اللاعب من خلال السفارة المصرية والاتحاد الدولي وطلب موافاة الوزارة بكافة المستجدات الخاصة بالتحقيقات السارية في هذا الأمر.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من تحقيقاتها بنهاية الأسبوع الجاري لرفع تقرير تفصيلي بالواقعة واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقا لما ستتوصل إليه من نتائج.

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