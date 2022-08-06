سيسينيون: كونتي كان سيقتلني.. وكولوسيفسكي: افتقدت اللعب

أبدى رايان سيسينيون ظهير توتنام هوتسبر سعادته بفوز فريقه على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وتسجيله لهدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سيسينيون لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "إذا لم أسجل اليوم أعتقد أنه (المدرب أنطونيو كونتي) كان سيقتلني بصراحة. قبل الهدف كان هناك اختراق من كولوسيفسكي ووصلت متأخرا لتلقي تمريرته، وكنت أعلم أنني لا يمكنني الوصول متأخرا مرة أخرى".

وعن منافسته مع إيفان بيريسيتش الوافد الجديد قال: "أريد التعلم منه. لقد ساعدني كثيرا ويمكننا أن نتحدى بعضنا البعض".

فيما قال ديان كولوسيفسكي الذي سجل أيضا: "نحن سعداء للغاية. لم تكن مباراة سهلة، فالتأخر على ملعبنا ليس جيدا، وبعد أن سجلنا كان يمكننا أن نسجل المزيد".

وأضاف "أحب كيف يلعب الفريق لأننا نخلق الكثير من الفرص والجماهير تستمتع بذلك".

وتابع "افتقدت اللعب. كان من الجيد أن أعود أمام الجماهير والعائلة وأحببت ذلك حقا".

واختتم "لدينا الكثير من الأيام قبل المباراة المقبلة للتعافي والتدرب. تشيلسي فريق مذهل وستكون مباراة صعبة".

وسجل أهداف توتنام في المباراة كل من ريان سيسيسنيون، وإريك داير، وديان كولوسيفسكي، ومحمد ساليسو بالخطأ في مرمى فريقه.

بينما سجل جيمس وارد براوس هدف ساوثامبتون الوحيد.

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