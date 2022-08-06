مدرب نيوكاسل: كان ينقصنا الحلوى التي تزين الكعكة في مواجهة نوتنجهام

يرى إيدي هاو مدرب نيوكاسل بأن فريقه قد قدم أداء رائعا أمام نوتنجهام ولكن كان ينقصه لاعب بمثابة الحولى التي ستزين الكعكة وهو ما قدمه فابيان شار.

ونجح نيوكاسل يونايتد في الفوز على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد في اففتاحية مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هاو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "أشعر بإيجابية كبيرة بعد مشاهدة تلك المباراة، اللاعبين كانوا مميزين للغاية والأداء كان رائعا ومبشرا".

وتابع "سأدفع اللاعبين دائما لتقديم المزيد، في الشوط الأول قدمنا أداء جيد حتى اللحظات الأخيرة ولكن نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر قسوة لأن هذا الدوري صعب".

وأضاف "كنا نفتقد الحولى التي تزين الكعكة من الأعلى ولكن فابيان شار أحضر ذلك، عندما كان يستعد للتسديد كنت أتساءل عن قراره ولكنه كان صحيحا في النهاية، هو قادر على القيام بما هو غير متوقع".

وأتم "أمامنا بضعة أسابيع لمحاولة الحصول على اللاعب المناسب الذي سيحدث الفارق بالنسبة لنا".

وحصل نيوكاسل علىى الثلاث نقاط الأولى في الدوري بعد الفوز ليكون من الفرق التي حققت الفوز في الجولة الأولى.

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