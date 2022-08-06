كونتي بعد الرباعية: كنا نملك قائمة ضعيفة.. ولهذا لم تبدأ الصفقات أمام ساوثامبتون

السبت، 06 أغسطس 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

أبدى أنطونيو كونتي مدرب توتنام هوتسبر سعادته بفوز فريقه على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" بعد المباراة: "لقد كانت بداية مثالية لنا رغم التأخر في النتيجة".

وأضاف "بدأنا بشكل جيد وكنا نسيطر على المباراة ولكننا تلقينا هدفا، فواصلنا اللاعب ووثقنا بما عملنا عليه في التدريبات".

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وأوضح "أعجبتني المباراة ونتيجتها وخصوصا لأننا خلقنا الكثير من الفرص واستحوذنا بشكل جيد وضغطنا بشكل جيد، وكنا جيدين حين نفقد الكرة".

وتابع كونتي "رأيت الكثير من الأشياء الإيجابية ولكنها فقط أول مباراة. اليوم رأينا عمل الصيف مع اللاعبين".

وواصل المدرب الإيطالي "ديان كولوسيفسكي قدم تأثيرا كبيرا في الموسم الماضي أيضا، وظهر هو ورودريجو بينتانكور بشكل جيد مع القائمة، ولكن يجب عليه مواصلة العمل بنفس السلوك والطموح".

واختتم "إنه يريد أن يكون أحد أفضل اللاعبين في مركزه، وأعتقد أن هذا الطموح جيد. إذا تواضع وواصل العمل سيتمكن من ذلك".

وفي تصريحات تالية لسكاي سبورتس قال كونتي: "الرسالة كانت واضحة، لقد تعاقدنا مع لاعبين جدد لتحسين قائمتنا التي كانت ضعيفة في الموسم الماضي، والوصول إلى دوري أبطال أوروبا كان إنجازا كبيرا".

وأضاف "أردنا اللاعبين الأنسب لفلسفتي واليوم فضلت استخدام لاعبي الموسم الماضي لأنهم أكثر قابلية للاعتماد عليهم من الجدد، نظرا لأنهم قضوا معنا أسبوعين فقط".

واختتم "سعادتي من عدمها ليست المشكلة، الأمر كان يتعلق بإيجاد الحلول للعب في 4 مسابقات. لتفعل ذلك يجب أن تملك قائمة من 20 أو 22 لاعبا ولكن بصراحة، في الموسم الماضي كنا سيئين للغاية على الصعيد الطبي، وتحسنا فيه كثيرا".

وسجل أهداف توتنام في المباراة كل من رايان سيسيسنيون، وإريك داير، وديان كولوسيفسكي، ومحمد ساليسو بالخطأ في مرمى فريقه.

بينما سجل جيمس وارد براوس هدف ساوثامبتون الوحيد.

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