جئنا للمنافسة على اللقب.. توتنام يضرب ساوثامبتون برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي

السبت، 06 أغسطس 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

ديان كولوسوفسكي - توتنام X ساوثامبتون

افتتح توتنام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل قوي بالفوز على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

وأرسل توتنام رسالة للمنافسين في الدوري الإنجليزي مفادها أن الفريق جاء لينافس على اللقب في الموسم الحالي تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وحصل توتنام على النقاط الثلاث الأولى في مشواره بالدوري ليتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت بفارق الأهداف عن أقرب منافسيه.

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وسجل أهداف توتنام في المباراة كل من ريان سيسيسنيون، وإريك داير، وديان كولوسوفسكي، ومحمد ساليسو بالخطأ في مرمى فريقه.

بينما سجل جيمس وارد براوس هدف ساوثامبتون الوحيد.

بدأ كونتي المباراة بالثلاثي الهجومي المعتاد المكون من هيونج مين سون وديان كلوسوفيسكي وهاري كين.

ضغط توتنام لتسجيل الهدف الأول من بداية المباراة وحاول الوصول لمرمى الضيوف أكثر من مرة ولكن بدون محاولات خطيرة.

وفي الدقيقة الـ 12 وعكس اتجاه المباراة سجل جيمس وارد براوس هدفا رائعا لساوثامبتون بتسديدة قوية داخل الشباك.

وتعادل ريان سيسينيون لتوتنام برأسية في الدقيقة الـ 21 مستغلا عرضية من ديان كولوسوفيسكي.

وأهدر هيونج مين سون فرصة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 30 بغرابة.

وبعد دقيقة واحدة صنع سون هدف التقدم لتوتنام بتمريرة رائعة نحو إريك داير الذي سدد في المرمى.

وأهدر سون من جديد فرصة هدف محقق في الدقيقة الـ 42 وسدد الكرة فوق المرمى.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 61 سجل محمد ساليسو الهدف الثالث لتوتنام بالخطأ في مرمى فريقه بعد عرضية من إيمرسون رويال.

وبعد دقيقتين انطلق إيمرسون مرة جديدة وأرسل عرضية نحول ديان كولوسوفيسكي الذي سدد الكرة بطريقة رائعة داخل الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وحاول لاعبو ساوثامبتون تقليص الفارق أكثر من مرة في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن هوجو لوريس نجح في التصدي لجميع الهجمات لتنتهي المباراة بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لكل من إيفان بيرسيتش، وكليمنت لونجليه، ويفيس بيسوما مع توتنام بعد دخولهم كبدلاء خلال المباراة.

وسيلعب توتنام في مباراته المقبلة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، بينما يستضيف ساوثامبتون فريق ليدز يونايتد.

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