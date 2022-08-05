الزمالك يغرم إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الجونة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

إمام عاشور

قرر نادي الزمالك تغريم إمام عاشور لاعب الفريق بغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وأعلنت قناة نادي الزمالك، قرار مرتضى منصور رئيس النادي بتغريم إمام عاشور بغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وحرمانه من مكافأة الفوز على الجونة.

وجاء قرار النادي بسبب احتفال اللاعب بالذهاب إلى سور المدرجات، ما أدى إلى سقوطها جزئيا دون خسائر، ليقرر الحكم أمين عمر منحه بطاقة صغراء ثانية وطرده.

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وفاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق 10 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني قبل مباراة الأخير أمام المقاولون العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري. مباراة سيغيب عنها إمام عاشور للإيقاف.

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