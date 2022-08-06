تين هاج يتحدث عن موقف رونالدو.. وانتظار دي يونج

شدد إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على أهمية دور البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفوف فريقه.

ويبدأ مانشستر يونايتد موسمه الأحد المقبل بملاقاة برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي: " سعيد حقاً بوجود رونالدو في الفريق. لدينا لاعب كبير".

وعن إمكانية البدء برونالدو خلال مواجهة برايتون أوضح " أعتقد بأن لدينا العديد من الحلول للاختيار منها".

وعن تكرار السؤال حول مغادرة رونالدو لمواجهة رايو فايكانو الودية شدد "أعتقد أنني قلت ما يكفي عن هذا الموضوع، لم يكن تصرفاً صحيحًا. تحدثنا معهم بخصوص هذا الأمر".

وتابع " العديد من اللاعبين غادروا الملعب، لكن الضوء سُلّط على كريستيانو وهذا ليس تصرفاً صحيحًا".

وشوهد كريستيانو رونالدو يغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام رايو فايكانو قبل أن يتم الكشف عن مغادرة لاعبين آخرين.

دي يونج

ورد تين هاج على مدى انتظاره لحسم صفقة مواطنه فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة قائلا: "نحن نريد فرينكي؟ لا أعلم".

وواصل "الأمر يتعلق باللاعبين المناسبين، ولن أعلق على لاعب لديه عقد مع نادٍ آخر. عندما تكون لدينا أخبار جديدة سنعلن عنها".

فابريسيو رومانو صحفي سكاي أشار في وقتٍ سابق إلى موافقة برشلونة على عرض مانشستر يونايتد المقدر بـ 85 مليون يورو، مقسمة بين 75 مليون يورو مضمونة بالإضافة إلى 10 ملايين يورو متغيرات لضم دي يونج.

لكن تقارير إسبانية أوضحت أن برشلونة يرغب في رحيل فرينكي دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لكن اللاعب الهولندي لا يريد الرحيل.

وأرجعت صحيفة سبورت رفض دي يونج الانتقال إلى يونايتد بسبب شرائه لعقار في إحدى أغلى وأرقى مناطق برشلونة، ومع استثمار ضخم مشابه فإنه يرغب في الإقامة هناك لعدة سنوات.

سوق الانتقالات

وعن بحث يونايتد عن لاعبين جدد في سوق الانتقالات أوضح: "سيكون أمراً جيدًا ولكني سعيد بالتشكيلة الحالية. نحن بحاجة إلى لاعبين. لكننا لسنا بحاجة إلى أي لاعب، نحن بحاجة للّاعب المناسب"

وأردف "أعتقد ذلك. كما شاهدنا في المباريات الودية، أبلينا بلاءً حسنًا في خط الوسط. نملك فريقًا جيدًا ولكن بوسعنا تعزيز التشكيلة في نفس الوقت".

ويخوض تين هاج موسمه الأول مع مانشستر يونايتد بعدما تولى تدريب الفريق خلفا للمدرب الألماني رالف رانجنيك.

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