خبر في الجول - الكشف عن موعد انطلاق الدوري الجديد 2022-2023

علم FilGoal.com أن الموسم الجديد من الدوري المصري (2022-2023) سينطلق في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وتحدد أحد يومي 14 و15 أكتوبر لانطلاق البطولة، وهو ما ستعلن عنه رابطة الأندية خلال الفترة المقبلة.

وينتهي دوري الموسم (2021-2022) في الثلاثين من أغسطس الجاري.

وعلم FilGoal.com سابقا أن اتحاد الكرة المصري مواعيد فترتي التسجيل استعدادا للموسم الجديد من الدوري 2022-2023 في نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمعروف باسم "TMS".

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "فترة التسجيل الأولى ستكون من السابع من شهر سبتمبر المقبل وحتى الـ15 من شهر أكتوبر الذي يليه".

وعن فترة التسجيل الثانية قال: "ستكون بداية من الأول من شهر يناير في العام الجديد وحتى الـ31 من الشهر ذاته".

وبسؤاله عن الموعد المقترح لانطلاق الموسم الجديد من الدوري أوضح "حددنا بشكل مبدئي في نظام الانتقالات أن الدوري سينطلق في الأول من شهر ديسمبر المقبل وينتهي في 30 يونيو من العام الجديد".

واستدرك المصدر "لكن هذا الموعد لانطلاق الدوري سيتغير ولكننا أدخلناه بشكل مبدئي لنستطيع تحديد موعد تسجيل الفترات الخاصة بالانتقالات في النظام".

وينتهي الموسم الجاري من الدوري المصري في الـ29 من شهر أغسطس الجاري.

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