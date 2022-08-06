كاف يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد ومكان إقامة قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأشار كاف عبر موقعه الرسمي اليوم السبت إلى أن القرعة ستقام في القاهرة الإثنين المقبل في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

كما أوضح كاف أن مباريات الذهاب في الدور التمهيدي ستقام من 9 لـ11 سبتمبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يعفى الأهلي والزمالك من المشاركة في الدور التمهيدي من دوري الأبطال على أن تكون بدايتهما من دور الـ32 بناء على تصنيفهما.

والأمر ذاته سيتكرر مع بيراميدز في الكونفدرالية حيث يبدأ من دور الـ32 الأول.

أما فيوتشر فسوف يبدأ مشواره في الكونفدرالية من الدور التمهيدي في مشاركته الأولى.

جاء ذلك بعد إرسال اتحاد الكرة أسماء الرباعي إلى كاف للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.