بورنموث يحقق أولى مفاجآت الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا.. ونيوكاسل يهزم نوتينجهام

السبت، 06 أغسطس 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

هدف فابيان شار لاعب نيوكاسل في نوتينجهام فورست

حقق بورنموث الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي أولى مفاجآت البريميرليج بالفوز على أستون فيلا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من المسابقة.

ونجح بورنموث في الفوز على أستون فيلا ومدربه ستيفن جيرارد ليحصد أول 3 نقاط في الدوري الإنجليزي.

جاء هدف تقدم بورنموث في الدقيقة 3 من المباراة عن طريق المدافع جيفيرسون ليرما بعد متابعة للكرة من ركلة ركنية.

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ثم سجل كيفير موور هدف تأكيد فوز بورنموث في الدقيقة 81 من المباراة.

نيوكاسل يونايتد × نوتينجهام فورست

في مباراة أخرى نجح نيوكاسل يونايتد في الفوز على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد.

وسيطر نيوكاسل على المباراة وكان الأخطر على المرمى مقابل دفاع قوي من الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي.

لكن المدافع فابيان شار نجح في كسر صلابة نوتينجهام بتسديدة صاروخية في الدقيقة 58.

قبل أن يسجل كالوم ويلسون هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 79 بعد متابعة رائعة لعرضية جولينتون.

ليدز يونايتد × ولفرهامبتون

وأخيرا حقق ليدز يونايتد فوزا مثيرا على ولفرهامبتون بهدفين لهدف بعدما تأخر في النتيجة.

وتقدم ولفرهامبتون بهدف مبكر في الدقيقة 6 سجله دانييل بودنيس، قبل أن يتعادل ليدز عن طريق رودريجو في الدقيقة 24.

وسجل الوافد الجديد برندان آرونسون هدف فوز ليدز في الدقيقة 74 بعد عرضية من المهاجم باتريك بامفورد.

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