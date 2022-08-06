سام مرسي يسجل في فوز إيبسويتش تاون بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي

السبت، 06 أغسطس 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

سام مرسي - إيبسويتش تاون

قاد سام مرسي فريقه إيبسويتش تاون للفوز على فورست جرين روفيرز بهدفين لهدف في الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "ليج وان".

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

إبسويتش تاون

وسجل سام مرسي هدف فريقه الثاني في المباراة.

وبدأ الدولي المصري السابق المباراة من البداية، وتقدم فريقه في الدقيقة 37 عن طريق ماركوس هارنيس.

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ثم أضاف سام مرسي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

قبل أن يسجل فورست جرين هدفه الوحيد في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب جوش مارش.

ورفع إيسبويتش تاون رصيده إلى النقطة 4 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.

وانضم سام مرسي لصفوف إيبسويتش تاون في الموسم الماضي قادما من ويجان.

وكان سام مرسي انضم لصفوف منتخب مصر في فترة المدير الفني هيكتور كوبر، وشارك مع الفراعنة في كأس العالم 2018 في روسيا.

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