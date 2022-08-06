كلوب: فزنا بنقطة.. لعبنا مباراة رديئة ضد فولام

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه كان محظوظا للخروج بنقطة إثر التعادل مع فولام وتجنب الهزيمة.

وتعادل ليفربول مع مضيفه فولام اليوم السبت بهدفين لكل منهما في ملعب كرافينج كوتاج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "بكل تأكيد هذا فوز بنقطة، أعتقد أن التعادل شيء إيجابي ونلعب خارج ملعبنا في الجولة الأولى وأعتقد أن بهذا الأداء لم نستحق الفوز ولم نلعب بشكل جيد".

وأردف "ولهذا السبب كنا محظوظين للخروج بنقطة".

وعن إصابة تياجو ألكانتارا قال: "أعتقد أن إصابة تياجو ألكانتارا ليست جيدة وبإمكاننا رؤية ذلك على وجهه".

وواصل "الأداء لم يكن جيدا إجمالا ولعبنا مباراة رديئة جدا".

وأتم كلوب "لعبنا بـ10% فقط من مستوانا لو لعبنا بـ40% ربما كنا فزنا، كان لدينا الكثير من الأخطاء".































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