بسبب ما يحدث في غزة.. أتليتكو مدريد ويوفنتوس يرفضان اللعب في تل أبيب

السبت، 06 أغسطس 2022 - 13:42

كتب : FilGoal

يوفنتوس

تراجع أتليتكو مدريد ويوفنتوس عن السفر إلى إسرائيل وخوض مواجهة مواجهة ودية هناك.

وكان من المقرر أن يلعب أتليتكو مدريد ضد يوفنتوس، غدا الأحد مباراة ودية في تل أبيب.

وأبلغ يوفنتوس منافسه أتليتكو بحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، برفضه السفر إلى تل أبيب بسبب الأوضاع السياسية.

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وأضافت التقارير أن أتليتكو مدريد اتخذ القرار ذاته من أجل الحفاظ على سلامة الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن ما يحدث في غزة تسبب في إلغاء مباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس في إسرائيل.

وأوضحت أن المباراة الودية ستُلعب في تورينو غدا الأحد ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

ويلعب أتلتيكو مدريد ضد خيتافي يوم 15 أغسطس الجاري ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

فيما يواجه يوفنتوس منافسه ساسولو بالموعد ذاته ضمن افتتاح مشواره بالدوري الإيطالي.

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