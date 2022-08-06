أرتيتا: تدربنا على الهدف الأول أمام كريستال بالاس ليلة المباراة

السبت، 06 أغسطس 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال - تشيلسي

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن الكرات الثابتة والفوز على كريستال بالاس في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي موسم 2022-23.

وانتصر أرسنال على كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء على ملعب سيلهرست بارك.

وقال ميكيل أرتيتا عقب نهاية اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "نحتاج للتوازن المناسب، لأنه إذا شعرت بانخفاض الحالية البدنية في المباراة فستتعرض للخطر، وأن تمتلك لاعبين في الخط الخلفي بالحجم المناسب فهو أمر مهم في هذه المباريات".

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وأضاف "هذه المرونة التي نحتاجها للفوز بالمباريات، آرون رامسديل أدى أداءً رائعا في مواقف واحد ضد واحد وفزنا بالمباراة".

وردا على إمكانية إتمام صفقات جديدة أجاب: "سنحاول، لدينا أشياء قليلة وإذا حصلنا عليها سيكون رائعا، لكن حتى الآن، علينا العمل مع اللاعبين المتاحين لدينا".

وتابع "واحد من مدربي الكرات الثابتة صنع نظاما من أجل الهدف الأول وتدربنا عليه أمس".

وأكمل " لدى جابريل جيسوس عامل الخوف: فهو دائما على كتفك، ولا يقف ساكنا أبدا، إنه يتحرك دائما وهو حاد للغاية. لديه الحدس لإبعاد الكرة عنك، لذلك فهو صعب على المدافعين".

أرسنال خسر 5 مباريات من آخر 9 في افتتاح الدوري الإنجليزي، وكان آخرهم الموسم الماضي أمام برينتفورد، لكن بداية الموسم الحالي تبدو مختلفة.

سجل جابريال مارتينيلي هدف أرسنال الأول، فيما سجل مارك جويهي الثاني بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى ثلاث نقاط في صدارة الترتيب، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

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