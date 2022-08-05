موعد مباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في الدوري.. والقنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 23:26

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك في استاد خالد بشارة

يستعد الزمالك للقاء مصر للمقاصة في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 69 نقطة من 29 مباراة.

بينما يتذيل المقاصة الترتيب برصيد 15 نقطة من نفس رصيد المباريات.

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الزمالك انتصر على الجونة بنتيجة 4-1.

فيما خسر مصر للمقاصة من البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من: طارق حسن وحاتم بطيشة.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 1-0.

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