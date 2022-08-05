موعد مباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في الدوري.. والقنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك للقاء مصر للمقاصة في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 69 نقطة من 29 مباراة.

بينما يتذيل المقاصة الترتيب برصيد 15 نقطة من نفس رصيد المباريات.

الزمالك انتصر على الجونة بنتيجة 4-1.

فيما خسر مصر للمقاصة من البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من: طارق حسن وحاتم بطيشة.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 1-0.

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