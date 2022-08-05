مهرجان أبيض في الجونة.. الفوز الأكبر لـ الزمالك يقربه من لقب الدوري

اقترب الزمالك أكثر من ذي قبل من ملامسة لقبه الرابع عشر في الدوري بالفوز 4-1 على الجونة ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري المصري.

مهرجان أبيض في الجونة على ملعب خالد بشارة بعدما سجل أحمد سيد زيزو ثنائية وسيف الدين الجزيري وإمام عاشور، بينما سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة.

أكبر فوز للزمالك في مدينة الغردقة على الجونة منذ الفوز 2-0 في يناير 2020 موسم 2019-2020.

ولم يستطع طلعت يوسف من الفوز على الزمالك من أبريل 2018، ومنذ ذلك الحين خاض 6 مباريات خسر 5 وتعادل في 1.

فوز رفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز الذي سيلتقي مع المقاولون العرب.

بينما توقف رصيد الجونة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر من جدول الدوري بنفس رصيد إيسترن كومباني.

التشكيل

بدأ طلعت يوسف بثلاثي دفاعي، بينما قاد خالد قمر هدف الفريق الساحلي.

بينما لم يُجر البرتغالي جوسفالدو فيريرا أي تغيير في تشكيله الفائز على بيراميدز.

وصف المباراة

بدأ مد الزمالك الهجومي منذ الدقيقة الأولى، عرضية من سيد عبد الله "نيمار" كاد محمد عبد الجواد أن يودعها برأسه في الشباك لكنها خرجت لركنية أعلى عارضة حارسه عماد السيد.

وفي الدقيقة الثالثة عاد أمين عمر حكم اللقاء لمطالعة تقنية الفيديو لوجود شك في ركلة جزاء للزمالك.

وبالفعل احتسب أمين عمر ركلة جزاء للزمالك انبرى لها أحمد سيد زيزو وسجلها بنجاح في الشباك في الدقيقة السادسة.

هدأت أحداث اللقاء قليلا بين الفريقين وانحسر اللعب في منتصف الملعب.

وأشهر أمين عمر البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء ليوسف أوباما بعد تدخل قوي على نور السيد في منتصف الملعب في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 37، استغل سيف الدين الجزيري خطأ من محمد نجيب واستلم الكرة وتوغل بها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة من فوق الحارس شتتها طارق سامي من على خط المرمى لكنها وجدت زيزو الذي سدد كرة قوية معلنا الهدف الثاني.

هدف وصل به للهدف رقم 16 في صدارة هدافي الدوري المصري، وأكثر من ساهم بأهداف في الموسم الحالي برصيد 26 هدفا بين تسجيل وصناعة أهداف.

ساهم أحمد سيد "زيزو" في 26 هدفا مع الزمالك في مسابقة الدوري هذا الموسم. 🏹 ⚽سجل 16 هدفًا 🅰10 تمريرات حاسمة وبذلك يكون قد ساهم في 50% من أهداف الزمالك في الدوري🔥 pic.twitter.com/ljwjMOQFHi — FilGoal (@FilGoal) August 5, 2022

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، راوغ زيزو 3 مدافعين وأطلق بينية رائعة أودعها الجزيري في الشباك من لمسة واحدة.

لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل على الدولي التونسي.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع، أشهر أمين عمر بطاقة صفراء لنور السيد وإمام عاشور.



































































الشوط الثاني

كاد طارق سامي أن يهز شباك عواد برأسية في الدقيقة 50 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

وفي الدقيقة 57 زاد الجزيري من أهداف الزمالك بعدما سدد كرة أرضية على يمين عماد السيد بعد تمريرة ومجهود فردي من سيد نيمار.

بذلك يعادل الجزيري رقم علي محسن لاعب منتخب اليمن والزمالك السابق كأكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في الدوري المصري برصيد 35 هدفا.

وبذلك ساهم نيمار في صناعة آخر 3 أهداف سجلها الجزيري ضد سموحة وبيراميدز ولقاء اليوم.

وفي الدقيقة 65 شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من أوباما، وأيضا محمد أشرف روقا بدلا من محمد عبد الغني.

وفي الدقيقة 71 شارك يوسف أسامة نبيه بدلا من الجزيري.

وبعد 10 دقائق، مرر شيكابالا تمريرة بينية إلى إمام عاشور الذي توغل وسدد كرة أرضية من داخل عمق منطقة الجزاء معلنا هدف الزمالك الرابع.

وعادل إمام عاشور ما حققه الموسم الماضي بتسجيل 5 أهداف وصناعة 3 في الدوري المصري، وما زال لديه الفرصة لزيادة رصيده.

واحتفل إمام مع جماهير الأبيض بعدما قفز على سور المدرجات، وأشهر أمين عمر بطاقة صفراء ثانية في وجه اللاعب ليخرج ويتأكد غيابه عن لقاء اليوم.

رد الجونة جاء سريعا في الدقيقة 83 بينية من عمرو السعداوي وتسديدة في أعلى الزاوية القريبة من إسلام عبد النعيم ليهز شباك عواد لأول مرة.

هدف أنهى نظافة شباك عواد بعد 535 دقيقة في الدوري حافظ خلالها عن عرينه منذ استقبال هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 88 بالجولة 23.

هدف إسلام عبد النعيم لاعب الجونة هو الأول الذي يتلقيه شباك محمد عواد منذ 535 دقيقة 🔥 الزمالك خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات متتالية بالدوري المصري.🏹 pic.twitter.com/plstXmdC5L — FilGoal (@FilGoal) August 5, 2022

وفي الدقيقة 86 شارك حازم إمام وعبد الله جمعة بدلا من نيمار وزيزو.

وفي الدقيقة 87 تحصل حسام عبد المجيد على بطاقة صفراء يغيب على إثرها عن المباراة المقبلة بسبب تراكم البطاقات.

دقائق أخيرة مرت لتنتهي المباراة بفوز الزمالك.

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