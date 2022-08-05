روما ينتشل فينالدوم من باريس سان جيرمان

أعلن روما الإيطالي رسميا تعاقده مع جورجينيو فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان.

جاء ذلك على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع حق الشراء بنهاية الموسم.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" فإن شرط الشراء يساوي مبلغا يتراوح بين 8 و9 ميلون يورو.

أيضا يصبح الشراء إلزاميا إذا أنهى روما في أحد المراكز الأربعة الأولى خلال هذا الموسم.

بينما يدفع باريس سان جيرمان 50% من راتب اللاعب الهولندي، المقدر بـ 9.5 مليون يورو.

وكان فينالدوم قد انضم إلى باريس في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول في الصيف الماضي.

ولم ينجح النجم الهولندي في تثبيت أقدامه كأحد الركائز الثابتة، ليتراجع دوره ويفضل الرحيل، خصوصا بعد تعاقد باريس مع ريناتو سانشيز قادما من ليل.

بذلك يصبح فينالدوم صفقة روما الخامسة هذا الصيف، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتعاقد الذئاب مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش مجانا بنهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

كما تعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا مجانا بنهاية عقده مع يوفنتوس.

الأمر ذاته ينطبق على الصربي ميل سفيلار حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، الذي انتهى عقده.

أما الصفقة المدفوعة الوحيدة، فكان الظهير التركي زكي سيليك قادما من ليل الفرنسي مقابل 7 مليون يورو.

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