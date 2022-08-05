تمت.. بنشرقي إلى الجزيرة الإماراتي

أتم أشرف بنشرقي انتقاله إلى صفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

أشرف بنشرقي النادي : لاعب حر الجزيرة

وحسبما علم FilGoal.com فإن بنشرقي وقع على عقد يربطه بالنادي الإماراتي لمدة عامين.

ومن المتوقع الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان FilGoal.com كشف قبل عدة أيام عن تقدم المفاوضات بين بنشرقي والجزيرة وأن اللاعب المغربي طلب الحصول على 2.5 مليون دولار.

وأعلن بنشرقي نهاية مشواره مع الزمالك عقب الفوز بكأس مصر عن موسم 2020-2021 على حساب الأهلي.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخ النادي عقب الفوز على الأهلي مساء الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وانضم اللاعب صاحب الـ27 عاما إلى الزمالك قادما من الهلال السعودي في صيف عام 2019.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بالدوري المصري مرة وكذلك السوبر المحلي ونظيره الإفريقي.

فيما ظفر ببطولتي كأس مصر.

وخاض بنشرقي مع الزمالك 107 مباراة سجل خلالهم 40 هدفا وصنع 27 آخرين.

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