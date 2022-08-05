مؤتمر جوارديولا: لا أهتم بعدد أهداف هالاند.. ومستقبل بيرناردو سيلفا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه ليس لديه رفاهية خسارة النقاط والتنافس المحتدم بينه وبين ليفربول الموسم الماضي يثبت ذلك.

ويفتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل أمام وست هام يونايتد على ملعب لندن ستاديوم.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا نملك رفاهية خسارة نقاط، لقد فزنا باللقب الموسم الماضي بفارق نقطتين، لكن هذا الموسم مختلف كأن لدينا موسمين، واحد قبل كأس العالم والآخر بعده، سنحاول دائما أن نركز على الخروج من كل مباراة بالنقاط كاملة".

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وأضاف "أشعر بالثقة اتجاه اللاعبين، وتأتيني من رؤيتهم على أرض الملعب، أشاهدهم في التدريبات الآن وأعلم أنهم يبذولون كلهم جهدهم".

وعن أنباء رحيل برناردو سيلفا، قال جوارديولا: "رحيل أو بقاء اللاعب لا يعتمد على أمر واحد فقط بل النادي واللاعبين الآخرين والوكلاء والعائلة وأسباب عديدة. أنا أريد لاعبين سعداء هنا، إذا استمر بيرناردو معنا سيكون مثاليا لأنه لاعب مميز لكن إذا اضطر للرحيل فهذا لأن كرة القدم على هذا النحو. الجميع لديه رغبة ومسيرة لاعب كرة القدم قصيرة للغاية، وفي النهاية أنا جزء صغير في النادي، أتحدث للإدارة لكن هم من يقررون وأنا أقول حسنا".

وأضاف "لم أقل أنّ بيرناردو سيغادر، أتلقى هذا السؤال منذ نهاية الموسم الماضي، وإجابتي واحدة، بالطبع أريده أن يبقى لكن إذا أراد المغادرة وتلقى عرضا واتفق مع ناد آخر لا أستطيع أن أمنعه. لم يصلنا عروض في نهاية الموسم الماضي من أجله ولا يزال لاعبا لدينا حتى اللحظة".

وتابع "أتحدث كثير مع بيرناردو، ربما لأنني اصبحت رجلا عجوزا وأعرفه جيدا، نتحدث عن كل شيء لكن ليس عن موقفه، كل ما أعلمه أنه سعيد هنا وما سيحدث سوف يحدث".

وكانت آخر التقارير بخصوص رحيل بيرناردو نشرتها "موندو ديبورتيفو" أنّ مانشستر سيتي لا يمانع رحيل بيرناردو سيلفا عن صفوفه مقابل الحصول على 80 مليون يورو.

ويعد برشلونة أبرز المهتمين بعدما أوضحت الصحيفة ذاتها أنّ خوان لابورتا رئيس برشلونة اتصل بخورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب وأبلغه بنيته في التقدم بعرض رسمي لضم سيلفا.

وعن إرلينج هالاند وعدد الأهداف التي سيسجلها، قال جوارديولا: "لا أعلم كم عدد الأهداف التي سيسجلها ولا أهتم حقا، لقد لعب لمدة 90 دقيقة كاملة الأسبوع الماضي منذ فترة بعد الإصابة التي تعرض إليها، هو يسجل دائما، كل ما سنحاول فعله هو أن نجعله يتأقلم أسرع في الثلث الأخير، كما سنفعل نحن أيضا".

وعن تطوير الوافدين الجدد، أوضح "نحاول مساعدة اللاعبين المنضمين حديثا، هذا كان أسلوبنا دائما لأن هذا يفيد الجميع، التأقلم والاندماج مع الفريق لتحقيق منظومة متكاملة".

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