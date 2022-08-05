مؤتمر كلوب: هذا ما أريد تغييره في الموسم الجديد.. وكأس العالم يقام في موعد خطأ لأسباب خاطئة

ما هو أول شيء يريد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تغييره في فريقه في الموسم الجديد؟ المدرب الألماني يجيب.

وعقد كلوب اليوم الجمعة مؤتمره الصحفي الأول استعدادا للجولة الأولى من الدوري الإنجليزي حيث يحل ضيفا على فولام غدا السبت في ملعب كرافين كوتاج.

وتحدث كلوب قائلا: "التوقعات كبيرة والأحلام ومن الآن فصاعدا يمكن أن نكون أكثر تأثيرا قليلا، لقد تحسنت جميع الفريق والشيء الوحيد الذي علينا القيام به هو التفكير في أنفسنا".

وعما يريده التحسن فيه قال: "نحاول التحسن ونجري تعديلات صغيرة ونعرف ما نريد القيام به، علينا التنوع أكثر ونسيطر عليها أكثر، ونحاول مساعدة اللاعبين على القيام بذلك، لقد استمتعت بالموسم التحضيري ولذلك أنا أتحلى بالإيجابية ولكن هذه هي طبيعتي، سنرى ماذا سيحدث".

وعن ملاقاة فولام قال: "فولام أبلى بلاء حسنا الموسم الماضي في الشامبيونشيب وصعد بلعب كرة قدم جميلة وهذا أصعب شيء تقوم به في الدرجة الأولى، هم فريق جيد وكان فابيو كارفاليو لاعبنا هاما لهم وكذلك هاري ويلسون".

وبسؤاله عن الانتقالات قال: "لدينا الكثير من الإصابات لكن لم يتغير أي شيء بشأن خطتنا في السوق".

وأردف "لا يمكن حل مشاكلنا في الانتقالات، في اللحظة الحالية هذا لا معنى له، لكن السوق مازال مفتوحا وسنرى ما سيحدث".

وأبدى كلوب غضبه عندما سُئل عن مواعيد الموسم الجديد خاصة في ظل توقفه في شهر نوفمبر وديسمبر بسبب إقامة كأس العالم في قطر.

وقال: "إن تأهلت لنهائي كأس العالم أو حتى لعب مباراة المركز الثالث فأنت ستكون مشغولا، لم أكن غاضبا في بداية المؤتمر ولكنني الآن أصبحت كذلك".

وأوضح "مشكلتي أن الجميع يعرف أن المواعيد والأجندة الخاصة بالموسم ليست على ما يرام ولكن لا أحد يتحدث عن الأمر بما يكفي، يجب أن يتغير شيء ما".

وأكمل "الاتحاد الدولي أو الأوروبي أو الإنجليزي أو رابطة الدوري الإنجليزي أرجوكم اعقدوا مؤتمرا مع بعضكم البعض مرة واحدة حيث يكون أهم موضوع مطروح للنقاش هو الجزء الأهم من اللعبة وهم اللاعبين".

وأتم كلوب "كأس العالم يقام في موعد خطأ لأسباب خاطئة".

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