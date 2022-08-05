مؤتمر ليفاندوفسكي: فهمت فكر تشافي منذ أول دقيقة.. وأعرف كيف ألعب ضد ريال مدريد

يري روبرت ليفاندوفسكي المنضم حديثا إلى برشلونة أن انضمامه إلى الفريق كجزء من حقبة جديدة تحد بالنسبة إليه.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وأقيم اليوم -الجمعة- مؤتمر تقديم ليفاندوفسكي للجماهير في سبوتيفاي كامب نو مع إعلان ارتدائه القميص رقم 9 بشكل رسمي.

وقال ليفاندوفسكي: أريد أن أمنح الجماهير كل مهاراتي وأهدافي. ليس في الكامب نو فقط، ولكن خارجه أيضًا".

وأضاف "تواجدي كجزء من حقبة البارسا الجديدة هو تحد بالنسبة لي. لكنه يمكن أن يدفع اللاعبين الآخرين أيضًا لإخراج أفضل مالديهم، مع مساعدتي لهم بخبرتي، أريد أن أساعد الفريق أيضًا للتفكير بشكل إيجابي".

وتابع "لدينا عدد من اللاعبين الشباب بمهارات رائعة، وأعتقد أن المزج بين الخبرة والشباب هو أمر جيد، لدي خبرة كبيرة، وإن استطعت استخدامها لمصلحة الفريق، فسأقوم بذلك".

وتابع "أعلم أن الفترة الأخيرة للبارسا لم تكن سهلة، لكن حينما تحدثت مع جوان لابورتا رئيس النادي ورأيت المشروع الذين هم مقدمون عليه لم أتردد في الانضمام للفريق".

وأكمل "بعد دقائق فقط من أول حوار لي مع تشافي، عرفت ماذا يريد وماهو مشروعه، لقد فهمت تمامًا أفكاره، والنظام الذي يريد اللعب به".

وأتم "من المباريات الأولى، علينا أن نظهر للجميع أننا في وضع أفضل. صحيح أن ذلك لن يكون سهلًا، لكن بهذه الطريقة التي يمضي عليها المشروع يمكن أن تحصل الأمور بشكل مختلف وأنا متأكد أنها ستكون كذلك".

وأتم "أنا جاهز دائمًا للعب الكلاسيكو، وأعرف كيف ألعب ضد ريال مدريد. سنسعى للفوز عليهم في الليجا، لكن لن نركز علىهم فقط، هناك أندية أخرى قوية في الدوري".

فيما ألقى جوان لابورتا رئيس النادي كلمته في مؤتمر تقديم ليفاندوفيسكي، قائلا: "بذلنا جهدًا كبيرًا لجلب ليفاندوفسكي. ونجحنا في تحقيق ذلك. شكرًا لليفاندوفسكي أولًا، ثم ماتيو ألماني، المدير الرياضي، ولبقية الفريق الذي عمل على التعاقد مع ليفاندوفسكي".

وواصل "كنا نعلم أننا بحاجة لمهاجم بلمسة خاصة، وشخصية وطموح مثل ليفاندوفسكي. الجماهير متحمسة لرؤيته هنا".

أضاف "كانت هناك الكثير من الفرق التي أرادت التعاقد مع ليفاندوفسكي، وعرضت عليه أموالًا أكثر، ولذلك أنا ممتن له لاختيارنا وتفهمه وضع النادي المالي".

وأردف "الرقم 9 تم منحه لليفاندوفسكي بدلا من ديباي، هذا كان قرار النادي. مع احترامنا الكامل لممفيس".

ثم تطرق عن سوق الانتقالات ووضع النادي الاقتصادي، وأوضح "نحن نعمل على تسجيل كل اللاعبين، سنرى ماذا يمكننا أن نفعل في الأيام المقبلة، لكن أعتقد أن الأمور ستكون بخير كما هي عليه الآن".

وتابع "برشلونة قام بعمليات بيع أصول جلبت للنادي 868 مليون يورو، لدينا حسابات إيجابية، وموازنة سليمة في الدفاتر المالية".

بينما أكد ماتيو أليماني، المدير الرياضي للفريق سعيه للتعاقد مع سيزار أزبليكويتا: "نعم كان أحد خياراتنا لكن تشلسي لم يرد بيعه، والآن هو جدد عقده ولن يأتي. نحن نعمل على خيارات أخرى، لكن لن أستطيع أن أخبرك ما هي".

وجدد أزبليكويتا قائد تشيلسي أمس -الخميس- عقده مع الفريق حتى عام 2024.

وتعاقد برشلونة خلال هذا الصيف مع فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا وليفاندوفسكي وكوندي من ميلان وتشيلسي وليدز وبايرن ميونيخ وإشبيلية على الترتيب.

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