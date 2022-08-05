قائمة بيراميدز – عودة أحمد فتحي أمام المقاولون العرب وغياب إيريك تراوري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز، غدا السبت على استاد الدفاع الجوي.

وشهدت قائمة بيراميدز عودة أحمد فتحي بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة.

كما تواجد إبراهيم عادل للمباراة الثانية على التوالي بعد ىشفائه من الإصابة.

فيما غاب إيريك تراوري عن اختيارات جونياس لمواجهة المقاولون العرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، فيما يتواجد المقاولون العرب في المركز 17 برصيد 25 نقطة.

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