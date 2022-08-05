هارب آخر من الغرق.. وست هام يعلن التعاقد مع كورنيه

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 22:19

كتب : FilGoal

ماكسويل كورنيه

أعلن وست هام يونايتد رسميا عن انضمام ماكسويل كورنيه جناح بيرنلي إلى صفوفه.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن الصفقة تمت مقابل 17.5 مليون جنيه استرليني.

ووقع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات، حتى يونيو 2027.

أخبار متعلقة
ميلان يمدد تعاقد بوبيجا حتى 2027 مؤتمر ليفاندوفسكي: فهمت فكر تشافي منذ أول دقيقة.. وأعرف كيف ألعب ضد ريال مدريد مبابي يغيب عن سان جيرمان في افتتاحية الدوري الفرنسي

ويتضمن العقد خيار التمديد لعام إضافي.

وهبط بيرنلي إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، بفارق نقطة عن ليدز يونايتد آخر الناجين.

وهبط رفقته نورويتش سيتي وواتفورد، بينما صعد بورنموث وفولهام ونوتنجهام فورست.

وظهر كورنيه في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في الصيف الماضي، قادما من أولمبيك ليون إلى بيرنلي مقابل 15 مليون يورو.

بعد عام واحد هبط بيرنلي وانتقل الإيفواري إلى وست هام يونايتد، بما يعادل 20.7 مليون يورو تقريبا.

طالع أيضا

رسميا – تعرف على وجهة بنشرقي

طالع ما قاله كلوب في مؤتمره الأول قبل بداية الدوري

طالع ما قاله بيب في مؤتمره الأول قبل بداية الدوري

ليفاندوفسكي: فهمت فكر تشافي منذ أول دقيقة

ماكسويل كورنيه الدوري الإنجليزي بيرنلي وست هام يونايتد
نرشح لكم
فك عقدة الافتتاحيات.. أرسنال يحسم دربي لندن المصغر أمام كريستال بالاس بثنائية انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(2) أرسنال.. نهاية المباراة تشكيل أرسنال – زينشينكو أساسي.. وجيسوس يقود الهجوم أمام كريستال بالاس بعدما أثبت جدارته.. نيوكاسل يربط إيدي هاو بعقد طويل الأمد مؤتمر جوارديولا: لا أهتم بعدد أهداف هالاند.. ومستقبل بيرناردو سيلفا مؤتمر كلوب: هذا ما أريد تغييره في الموسم الجديد.. وكأس العالم يقام في موعد خطأ لأسباب خاطئة تشيلسي يعلن ضم كوكوريا من برايتون عودة الـ5 تبديلات وشرط لتأجيل المباريات.. أبرز التغييرات في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
مهرجان أبيض في الجونة.. الفوز الأكبر لـ الزمالك يقربه من لقب الدوري 7 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 11 دقيقة | الكرة المصرية
بايرن ميونيخ يقسو على فرانكفورت في افتتاح الدوري وماني يعيد رقم غائب منذ 10 سنوات 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
روما ينتشل فينالدوم من باريس سان جيرمان 19 دقيقة | ميركاتو
فك عقدة الافتتاحيات.. أرسنال يحسم دربي لندن المصغر أمام كريستال بالاس بثنائية 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الكشف عن موعد انطلاق الدوري الجديد 2022-2023 44 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز – عودة أحمد فتحي أمام المقاولون العرب وغياب إيريك تراوري 49 دقيقة | الكرة المصرية
هدف على الانفراد التام.. الجزيري يتصدر قائمة الهدافين العرب في الدوري المصري 49 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة