هارب آخر من الغرق.. وست هام يعلن التعاقد مع كورنيه
الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 22:19
كتب : FilGoal
أعلن وست هام يونايتد رسميا عن انضمام ماكسويل كورنيه جناح بيرنلي إلى صفوفه.
ماكسويل كورنيه
النادي : وست هام يونايتد
وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن الصفقة تمت مقابل 17.5 مليون جنيه استرليني.
ووقع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات، حتى يونيو 2027.
ويتضمن العقد خيار التمديد لعام إضافي.
وهبط بيرنلي إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، بفارق نقطة عن ليدز يونايتد آخر الناجين.
وهبط رفقته نورويتش سيتي وواتفورد، بينما صعد بورنموث وفولهام ونوتنجهام فورست.
وظهر كورنيه في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في الصيف الماضي، قادما من أولمبيك ليون إلى بيرنلي مقابل 15 مليون يورو.
بعد عام واحد هبط بيرنلي وانتقل الإيفواري إلى وست هام يونايتد، بما يعادل 20.7 مليون يورو تقريبا.
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