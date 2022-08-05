هارب آخر من الغرق.. وست هام يعلن التعاقد مع كورنيه

أعلن وست هام يونايتد رسميا عن انضمام ماكسويل كورنيه جناح بيرنلي إلى صفوفه.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن الصفقة تمت مقابل 17.5 مليون جنيه استرليني.

ووقع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات، حتى يونيو 2027.

ويتضمن العقد خيار التمديد لعام إضافي.

وهبط بيرنلي إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، بفارق نقطة عن ليدز يونايتد آخر الناجين.

وهبط رفقته نورويتش سيتي وواتفورد، بينما صعد بورنموث وفولهام ونوتنجهام فورست.

وظهر كورنيه في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في الصيف الماضي، قادما من أولمبيك ليون إلى بيرنلي مقابل 15 مليون يورو.

بعد عام واحد هبط بيرنلي وانتقل الإيفواري إلى وست هام يونايتد، بما يعادل 20.7 مليون يورو تقريبا.

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