تشكيل الجونة - خالد قمر يقود الهجوم.. و3 مدافعين أمام الزمالك

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

الجونة

دفع طلعت يوسف المدير الفني لـ الجونة بـ 3 مدافعين في مواجهة الزمالك.

ويستضيف الجونة على ملعب خالد بشارة ضيفه الزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.

فيما يقود المخضرم خالد قمر هجوم الفريق الساحلي ضد متصدر الدوري.

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وجاء تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: طارق سامي – عمرو طارق – محمد نجيب

الوسط: إسلام محارب – نور السيد – ناصر ناصر – محمد عبد الجواد

الهجوم: كريم طارق – خالد قمر – إسلام عبد النعيم

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الغرباوي – محمود الجزار – لؤي وائل – محمد رزق – شيمليس بيكلي – أرنو – عمرو السعداوي – سيف العجوز – علي زعزع.

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة في الدوري المصري.

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