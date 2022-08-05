تشكيل الجونة - خالد قمر يقود الهجوم.. و3 مدافعين أمام الزمالك

دفع طلعت يوسف المدير الفني لـ الجونة بـ 3 مدافعين في مواجهة الزمالك.

ويستضيف الجونة على ملعب خالد بشارة ضيفه الزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.

فيما يقود المخضرم خالد قمر هجوم الفريق الساحلي ضد متصدر الدوري.

وجاء تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: طارق سامي – عمرو طارق – محمد نجيب

الوسط: إسلام محارب – نور السيد – ناصر ناصر – محمد عبد الجواد

الهجوم: كريم طارق – خالد قمر – إسلام عبد النعيم

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الغرباوي – محمود الجزار – لؤي وائل – محمد رزق – شيمليس بيكلي – أرنو – عمرو السعداوي – سيف العجوز – علي زعزع.

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة في الدوري المصري.

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