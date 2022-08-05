تشكيل أرسنال – زينشينكو أساسي.. وجيسوس يقود الهجوم أمام كريستال بالاس

يبدأ محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام كريستال بالاس في افتتاح الدوري الإنجليزي، فيما يقود جابريال جيسوس هجوم الفريق في أول مباراة رسمية له.

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس بعد قليل في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال شهد البدء بـ جابريال جيسوس المهاجم البرازيلي الجديد للفريق، فيما تواجد محمد النني لاعب الوسط المصري على مقاعد البدلاء.

ويبدأ جابريال ساليبا في الدفاع بجانب بن وايت، وجابريال مانجاليس.

من جهة أخرى، يتواجد أوليكساندر زينشينكو في الدفاع لأول مرة بعد انضمامه قادما من مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: آرون رامسديل.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابريال مانجاليس - أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي.

أمامهما: بوكايو ساكا – مارتين أوديجارد - جابريال مارتينيلي.

الهجوم: – جابريال جيسوس.

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