تشكيل أرسنال – زينشينكو أساسي.. وجيسوس يقود الهجوم أمام كريستال بالاس

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

محمد النني - جابريل جيسوس

يبدأ محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام كريستال بالاس في افتتاح الدوري الإنجليزي، فيما يقود جابريال جيسوس هجوم الفريق في أول مباراة رسمية له.

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس بعد قليل في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال شهد البدء بـ جابريال جيسوس المهاجم البرازيلي الجديد للفريق، فيما تواجد محمد النني لاعب الوسط المصري على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة
نيوكاسل جيتس يتعاقد مع مدافع أرسنال وإنجلترا السابق مونزا يواصل التدعيم.. لاعب أرسنال يقترب من الانضمام إلى صفوفه ذا أثليتك: بيرند لينو من أرسنال إلى فولام أرسنال يعلن رحيل لينو إلى فولام

ويبدأ جابريال ساليبا في الدفاع بجانب بن وايت، وجابريال مانجاليس.

من جهة أخرى، يتواجد أوليكساندر زينشينكو في الدفاع لأول مرة بعد انضمامه قادما من مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: آرون رامسديل.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابريال مانجاليس - أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي.

أمامهما: بوكايو ساكا – مارتين أوديجارد - جابريال مارتينيلي.

الهجوم: – جابريال جيسوس.

طالع أيضا

رسميا – تعرف على وجهة بنشرقي

طالع ما قاله كلوب في مؤتمره الأول قبل بداية الدوري

طالع ما قاله بيب في مؤتمره الأول قبل بداية الدوري

ليفاندوفسكي: فهمت فكر تشافي منذ أول دقيقة

الدوري الإنجليزي أرسنال كريستال بالاس جابريال جيسوس
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(1) أرسنال..جووول أووول بعدما أثبت جدارته.. نيوكاسل يربط إيدي هاو بعقد طويل الأمد مؤتمر جوارديولا: لا أهتم بعدد أهداف هالاند.. ومستقبل بيرناردو سيلفا مؤتمر كلوب: هذا ما أريد تغييره في الموسم الجديد.. وكأس العالم يقام في موعد خطأ لأسباب خاطئة تشيلسي يعلن ضم كوكوريا من برايتون عودة الـ5 تبديلات وشرط لتأجيل المباريات.. أبرز التغييرات في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الخرف الذي طعن نصف تشكيل إنجلترا التاريخي.. هل حان وقت إلغاء الرأسيات؟ الانتصار الأول على برشلونة في الانتقالات.. أثليتك: أزبليكويتا جدد تعاقده مع تشيلسي
أخر الأخبار
البنك الأهلي يحصد 3 نقاط ويضع مصر للمقاصة على أعتاب الهبوط 15 دقيقة | الكرة المصرية
الانفجار مستمر.. زيزو يشارك في أهداف الزمالك للمرة التاسعة على التوالي 18 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول - سيدات منتخب اليد عن "تحول الحلم لحقيقة.. وتجدد الطموح والهدف" 45 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري المصري - الجونة (0) (1) الزمالك.. بطاقة صفراء لأوباما 46 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(1) أرسنال..جووول أووول 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الجونة - خالد قمر يقود الهجوم.. و3 مدافعين أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الألماني - بايرن ميونيخ (5) - (0) آينتراخت .. تقدم الضيوف ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال – زينشينكو أساسي.. وجيسوس يقود الهجوم أمام كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة