بعدما أثبت جدارته.. نيوكاسل يربط إيدي هاو بعقد طويل الأمد

جاء في مهمة إنقاذ، والآن بدأ مهمة بناء جديدة. إيدي هاو مستمر مع نيوكاسل يونايتد لسنوات عديدة مقبلة.

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، توقيع عقد جديد طويل الأمد مع إيدي هاو مدرب الفريق، لم يكشف عن مدته حتى الآن بشكل رسمي.

وتولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل في شهر نوفمبر الماضي خلفا لـ ستيف بروس، في مهمة إنقاذ الفريق من الهبوط بعد بيع النادي لصندوق الاستثمار السعودي.

المدرب الإنجليزي قاد الفريق في 27 مباراة بين الدوري والكأس. فاز بـ 13 مباراة، وخسر 10 مباريات، وتعادل في أربع مباريات.

وتعد محطة نيوكاسل هي الرابعة في مسيرة صاحب الـ44 عاما التدريبية. إذ بدأ إيدي هاو التدريب عام 2008 رفقة بورنموث حتى عام 2011، ومنهم انتقل لتدريب بيرنلي عام 2011 لمدة موسم واحد فقط، قبل العودة إلى بورنموث عام 2012 وحتى عام 2020.

وقال إيدي هاو لموقع نيوكاسل الرسمي بعد التجديد: "إنه لشعور عظيم بأن يرتبط مستقبلي بمثل هذا الفريق العظيم".

وأضاف "فخور جدا بكوني مدرب هذا الفريق، ولقد استمتعت بكل لحظة قضيتها هنا".

هاو واصل "سأحاول مساعدة فريق عملي، واللاعبين والإدارة من أجل تحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه".

ويبدأ نيوكاسل الموسم بمواجهة نوتنجهام فورست العائد للدوري الممتاز مجددا، يوم السبت المقبل في الجولة الأولى.

طالع أيضا

رسميا – تعرف على وجهة بنشرقي

طالع ما قاله كلوب في مؤتمره الأول قبل بداية الدوري

طالع ما قاله بيب في مؤتمره الأول قبل بداية الدوري

ليفاندوفسكي: فهمت فكر تشافي منذ أول دقيقة