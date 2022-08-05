بعدما أثبت جدارته.. نيوكاسل يربط إيدي هاو بعقد طويل الأمد

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

إيدي هاو مدرب نيوكاسل

جاء في مهمة إنقاذ، والآن بدأ مهمة بناء جديدة. إيدي هاو مستمر مع نيوكاسل يونايتد لسنوات عديدة مقبلة.

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، توقيع عقد جديد طويل الأمد مع إيدي هاو مدرب الفريق، لم يكشف عن مدته حتى الآن بشكل رسمي.

وتولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل في شهر نوفمبر الماضي خلفا لـ ستيف بروس، في مهمة إنقاذ الفريق من الهبوط بعد بيع النادي لصندوق الاستثمار السعودي.

أخبار متعلقة
نيوكاسل جيتس يتعاقد مع مدافع أرسنال وإنجلترا السابق هل يكفي سعر ساقه اليسرى؟ سكاي: عرض جديد مثير من نيوكاسل لضم ماديسون. تليجراف: ليستر سيتي يفسد مخطط نيوكاسل لضم ماديسون موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يرفض عرض نيوكاسل من أجل أسينسيو

المدرب الإنجليزي قاد الفريق في 27 مباراة بين الدوري والكأس. فاز بـ 13 مباراة، وخسر 10 مباريات، وتعادل في أربع مباريات.

وتعد محطة نيوكاسل هي الرابعة في مسيرة صاحب الـ44 عاما التدريبية. إذ بدأ إيدي هاو التدريب عام 2008 رفقة بورنموث حتى عام 2011، ومنهم انتقل لتدريب بيرنلي عام 2011 لمدة موسم واحد فقط، قبل العودة إلى بورنموث عام 2012 وحتى عام 2020.

وقال إيدي هاو لموقع نيوكاسل الرسمي بعد التجديد: "إنه لشعور عظيم بأن يرتبط مستقبلي بمثل هذا الفريق العظيم".

وأضاف "فخور جدا بكوني مدرب هذا الفريق، ولقد استمتعت بكل لحظة قضيتها هنا".

هاو واصل "سأحاول مساعدة فريق عملي، واللاعبين والإدارة من أجل تحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه".

ويبدأ نيوكاسل الموسم بمواجهة نوتنجهام فورست العائد للدوري الممتاز مجددا، يوم السبت المقبل في الجولة الأولى.

طالع أيضا

رسميا – تعرف على وجهة بنشرقي

طالع ما قاله كلوب في مؤتمره الأول قبل بداية الدوري

طالع ما قاله بيب في مؤتمره الأول قبل بداية الدوري

ليفاندوفسكي: فهمت فكر تشافي منذ أول دقيقة

الدوري الإنجليزي نيوكاسل نوتنجهام فورست
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: لا أهتم بعدد أهداف هالاند.. ومستقبل بيرناردو سيلفا مؤتمر كلوب: هذا ما أريد تغييره في الموسم الجديد.. وكأس العالم يقام في موعد خطأ لأسباب خاطئة تشيلسي يعلن ضم كوكوريا من برايتون عودة الـ5 تبديلات وشرط لتأجيل المباريات.. أبرز التغييرات في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الخرف الذي طعن نصف تشكيل إنجلترا التاريخي.. هل حان وقت إلغاء الرأسيات؟ الانتصار الأول على برشلونة في الانتقالات.. أثليتك: أزبليكويتا جدد تعاقده مع تشيلسي مانشستر سيتي يعير لاعبه إلى شيفيلد رئيس كورينثيانز: نراقب وضع رونالدو تحسبا لرغبته في القدوم إلى البرازيل
أخر الأخبار
بعدما أثبت جدارته.. نيوكاسل يربط إيدي هاو بعقد طويل الأمد 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - مشاركة الناشئين استعدادا للقاء الاتحاد.. وانتظام صلاح محسن 40 دقيقة | الكرة المصرية
النحاس يكشف لـ في الجول حواره مع فيتوريا: استمع للسلبيات أكثر من الإيجابيات 48 دقيقة | منتخب مصر
كلاتنبرج: متحمس لتولي مهمتي.. قادم يا أم الدنيا ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - مصر للمقاصة (1) - البنك الأهلي (2).. جووول تقليص الفارق ساعة | الكرة المصرية
ميلان يمدد تعاقد بوبيجا حتى 2027 ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - بامبو يقود البنك الأهلي وعلي فتحي على مقاعد بدلاء المقاصة ساعة | الكرة المصرية
فيتوريا يزور فاركو ويجتمع مع ألميدا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة