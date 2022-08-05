كرة يد - رغم التأهل التاريخي إلى الربع نهائي.. ناشئات مصر تتعرض للخسارة الأولى في بطولة العالم

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

ناشئات كرة اليد

خسرت ناشئات منتخب مصر لكرة اليد قمة المجموعة أمام الدنمارك في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم تحت 18 عاما.

وخسرت ناشئات منتخب مصر أمام الدنمارك بنتيجة 32-27 بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل 12-12.

وتعتبر هذه الهزيمة الأولى لمنتخب مصر في البطولة، لتحل ثانيا خلف الدنمارك الذي حجز المركز الأول بهذا الفوز.

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وكانت مصر قد ضمنت تأهلها إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز أمام البرتغال في المباراة السابقة.

وتواجه ناشئات المنتخب متصدر المجموعة الرابعة في ربع النهائي من الدور الرئيسي التي تضم المجر وفرنسا والنرويج.

وتستضيف مقدونيا الشمالية البطولة في الفترة من 30 يوليو إلى 10 اغسطس 2022.

وتعد تلك المشاركة الثالثة لمصر في بطولة العالم تحت 18 عاما للناشئات.

وسبق أن شاركن من قبل في نسختي 2016 و2018، حققن في الأولى المركز التاسع كأفضل إنجاز ثم المركز 23 في النسخة الثانية على الترتيب.

وبذلك يعتبر التأهل إلى ربع النهائي إنجازا تاريخيا لناشئات منتخب مصر تحت 18 عاما.

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