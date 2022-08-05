مهند لاشين عن انتقاله لـ فيوتشر أو الزمالك: من سيفيد طلائع الجيش هو من سيضمني

لم يحسم مهند لاشين لاعب خط وسط طلائع الجيش قراره حول مستقبله في الموسم الجديد.

وتحدث مهند لاشين لقناة "أون تايم سبورتس 1" ردا على هل سيلعب الموسم المقبل في فيوتشر أم الزمالك قائلا: "الأمر خاص بنادي طلائع الجيش هناك إدارة لديها طلبات يجب أن تنفذ".

وشدد "بالنسبة لي أموري سهلة في كل الأندية التي لعبت لها لم يكن هناك مشكلة في تعاقداتي أريد اللعب فقط والتواجد في منتخب مصر وطموحي هو اللعب وليس الأمور المادية".

واستدرك "لكن هناك نادي له طلبات وعقدي مازال مستمرا مع طلائع الجيش لموسم آخر لذلك أقول إن النادي سيبحث عن أقصى استفادة يحققها".

وأتم مهند لاشين "وطلائع الجيش لديه إدارة قوية لا تسمح بخروج اللاعبين بسهولة ومن سوف يفيد النادي هو من سوف يستفيد بخدماتي".

وسبق وأعلن فيوتشر في شهر يونيو الماضي ضمه لمهند لاشين رسميا من طلائع الجيش بعد عدم إتمام المفاوضات مع الزمالك.

وتحدث محمد لاشين شقيق اللاعب ووكيله قائلا: "أقسم أن مهند لاشين لم يحصل على جنيه واحد من إدارة الزمالك".

وأضاف "خلال شهر رمضان الماضي جلست مع أمير مرتضى 3 مرات واتفقنا على كل شيء، ولكن كنا ننتظر إنهاء إدارة الزمالك الأمور بشكل رسمي مع طلائع الجيش ومن ثم يحدث التوقيع".

وواصل "نتعرض لمضايقات كثيرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان انتقال مهند لاشين إلى فيوتشر وذلك بعدما قالت قناة الزمالك إن اللاعب حصل على مقدم التعاقد من النادي الأبيض".

وأكمل "جلسنا مع الزمالك منذ أكثر من 70 يوما والمفاوضات لم تطور وكلما تحدثت مع مسؤولي الأبيض كانوا يخبروني أن الوقت لا يزال مبكرا".

وأشار "لماذا انتظر الزمالك ونحن معنا الكثير من العروض السعودية والقطرية وباتريس كارتيرون أيضا طلب ضم مهند لاشين بالاسم".

وأفصح "علمت بعد ذلك أن إدارة الزمالك تحدثت مع مسؤولي طلائع الجيش ولكن عرض الأبيض كان بعيدا للغاية عما حددته إدارة النادي العسكري".

وأوضح "المفاوضات مع فيوتشر بدأت في يناير الماضي واتفقنا على كل شيء وبعدها اتفق فيوتشر على كل شيء مع طلائع الجيش وتم تأجيل الصفقة لنهاية الموسم بسبب موقف الفريق العسكري في الدوري".

وأتم تصريحاته "جلست مع أحمد دياب للتفاوض بشأن انتقال مهند لاشين إلى فيوتشر والأمور انتهت في جلسة واحدة وتم حسم الصفقة".

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